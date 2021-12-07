Bir Japon telekomünikasyon şirketi, telefon kamerasının herhangi bir konuma doğrultulmasıyla yol tarifi veren ya da kullanıcı ile farklı konularda anında etkileşim kuran yeni dijital asistanını duyurdu.

Bilim kurgu temalı filmlerinin dünyasından alışkın olduğumuz dijital insanlar, yapay zeka teknolojileriyle hayatımıza dahil oluyor. Japon telekomünikasyon şirketi KDDI, bir sanal asistan yarattı.

KDDI'ın akıllı telefon ekranlarında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle “görülebilecek” dijital insan hizmeti 'Digital Human as a Service' (DHaaS) projesi olarak karşımıza çıkacak ve çok yakında piyasaya sürülecek.

"Gerçek zamanlı dijital asistan"

Her geçen gün hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, evrenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Japon telekomünikasyon şirketi KDDI ve Mawari adlı bir teknoloji şirketi de özellikle Metraverse'ün sık sık konuşulduğu bu günlerde dikkat çekecek bir projesini duyurdu. KDDI'nin 5G ağının, Amazon'un düşük gecikmeli AWS bilgi işlem teknolojisinin ve Mawari'nin tescilli bir codec bileşeninin bir araya getirilmesiyle hazırlanan uygulama bu ay içerisinde piyasaya sürülecek.

Kullanıcılar dijital insan hizmetine aylık, üç aylık veya yıllık olarak ödeme yaparak erişilebilecek. Firma, kullanıcılar için “dijital insan kullanma” rehberini de çok yakında yayınlayacak. Bu hizmeti kullananlar Metaverse’te görüntülenecek bir dijital asistana sahip olacak. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen konumda belirecek dijital insan, kullanıcılara asistan gibi hizmet verecek.

Yeni teknoloji, akıllara birkaç yıl önce geliştirilen artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go’yu getirse de uygulamalar incelendiğinde temelde farklı bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Dijital insan hizmeti, Pokemon GO’daki gibi telefonunun hafızasından çalışmak yerine telefon kamerasından aldığı verilerle eş zamanlı olarak çalışıyor..

Uygulamanın nasıl çalıştığını anlatan video: