Getac, dünyanın ilk 5G destekli askeri dayanıklılıkta dizüstü bilgisayarı "B360"ı duyurdu. İki farklı versiyonla karşımıza çıkan dizüstü bilgisayar, 5G desteğinin yanı sıra performansı ile de ses getirecek gibi görünüyor. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarının kamusal sektörlerin yanı sıra savunma sektöründe de kullanılabileceğini söylüyor.

Getac'ın yeni dizüstü bilgisayarı "B360" olarak isimlendiriliyor ve iki farklı versiyonla karşımıza çıkıyor. Sadece B360 olarak isimlendirilen sürüm kamu güvenliği ve kamu hizmetleri için idealken "B360 Pro" olarak isimlendirilen versiyon ise daha çok savunma sektörü için optimize edilmiş durumda.

Şirket, 5G destekli dayanıklılık odaklı dizüstü bilgisayarlarının fiziksel olarak zorlu koşullarda çalışan sektörler için etkili bir araç olacağını ifade ediyor. Yine de elektronik bir ürün için yüzde 100 koruma sağlanamayacağını hatırlatalım.

Karşınızda dünyanın 5G destekli ilk dayanıklılık odaklı dizüstü bilgisayarı Getac B360

Getac tarafından yapılan açıklamalara göre B360 serisi, sahip olduğu 5G desteğinin yanı sıra performans konusunda da son teknolojilere güveniyor. Şirket, B360 serisinde Intel'in 10. nesil işlemcilerini tercih etmiş. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarlar 1.400 nit parlaklıkta ve FHD çözünürlükte ekran bulunuyor.

B360, sınıfının en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı

Getac tarafından yapılan açıklamalara göre B360, 34.9 mm kalınlığında ve 2.32 kilogram ağırlığında. Bu da bu sağlam dizüstü bilgisayarını sınıfındaki en ince ve en hafif ürün yapıyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran zorlu koşullarda çalışan kişiler için yeterli görüşü sağlıyor. Şirket, B360 serisinde kendi teknolojisi olan "LumiBond 2.0" ekranları kullanıyor.

Getac 360 serisi, yeni nesil 802.11ax Wi-Fi desteğine sahip. Bu destek, şirketin önceki dizüstü bilgisayarlarından 3 kat daha yüksek performans sunan bir kablosuz internet deneyimi sunuyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın çalışırken değiştirilebilen bir çift pili bulunuyor.

Şirketin savunma sektörü için optimize ettiği Getac 360 Pro da Getac 360'taki tüm özelliklere sahip. Ancak biraz daha gelişmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor ve daha güçlü pilleri ile daha uzun kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca ek bağlantı portlarına sahip olan dizüstü bilgisayar, askeri araçlarda bulunan ekipmanlarla bağlantı kurulabilmesini sağlıyor. Müşteriler, Getac 360 Pro'da çeşitli özelleştirmeler yapabiliyorlar.

Şirket yetkilileri, Getac 360 serisinin fiyatı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak TechRadar, Getac'a ulaşarak bu dayanıklı dizüstü bilgisayarın fiyatını öğrendiğini belirtiyor. Buna göre Getac 360 serisinin fiyatı sırasıyla 2.781 sterlin (yaklaşık 24.000 TL + vergiler) ve 3.489 sterlin (yaklaşık 30.000 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.