Kutusundayken gizli gizli ses kaydı yapabilen yeni kablosuz kulaklık duyuruldu. Yapay zeka destekli RecDot kulaklık, 7 metreye kadar mesafeden sesleri algılayabiliyor.

Teknoloji şirketi Viaim, RecDot adını verdiği yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Standart bir kablosuz kulaklık gibi çalışan RecDot, sahip olduğu yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar bu kulaklıkla toplantıları, telefon görüşmelerini ve çevredeki sesleri kaydedip metne dökebiliyor olacak.

Kutusundayken gizli gizli ses kaydı yapabilen yeni kablosuz kulaklık tanıtıldı. Viaim RecDot, kulaklık takılı değilken bile ses kaydı alabiliyor olacak. İşte detaylar!

Şarj kutusundan ses kaydı özelliği ile RecDot karşımızda

Şarj kutusuna entegre edilen hafıza sayesinde, kutunun kapağı açık bırakıldığında ve üzerindeki kırmızı nokta tuşuna basıldığında ses kaydı başlatılabiliyor. Şirket, bu sistemin 7 metre mesafeye kadar ses yakalayabildiğini belirtiyor. Şirket, RecDot'un yanı sıra Nano+ ve Air isimli iki farklı model daha tanıttı. Nano+ daha kompakt bir tasarıma sahipken, Air modeli kulak içi yerine kulak kancasıyla sabitlenen bir yapıya sahip. Üç model de yapay zeka destekli transkripsiyon ve çeviri özelliklerini içeriyor.

Viaim, RecDot’u ofis kullanımı için geliştirdiğini belirtse de bu kulaklıklar farklı alanlarda da kullanılabilir. Öğrenciler ders kayıtları alabilir, müzisyenler vokal çalışmalarını kaydedebilir, gazeteciler ve yazarlar röportajlarını kolayca metne çevirebilir. Kulaklık, 36 saat pil ömrü, 48dB aktif gürültü engelleme ve yapay zeka destekli toplantı asistanı özellikleriyle geliyor. RecDot'un fiyatı 249 dolar olarak açıklanırken, tanıtıma özel olarak 236,55 dolardan satışa sunuldu. Ürünün bölgesel satış durumu ve fiyatlandırması hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.