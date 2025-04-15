2025’in ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları %29 yükseldi; Avrupa ve Çin pazarlarında ciddi artışlar yaşandı.

2025’in ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları tam %29 yükseldi. Görünen o ki otomotiv dünyası artık elektriğe geçiş konusunda vitesi artırmış durumda. Elektrikli araçlara olan bu yoğun ilgi, sektörün geleceğinde elektrikli modellerin çok daha fazla öne çıkacağını işaret ediyor.

Avrupa'da elektrikli araç satışları bu yılın başında ciddi bir ivme yakaladı. Özellikle bataryalı ve hibrit modellere ilgi artarken, Almanya'da satışlar %37 artış gösterdi. İtalya ise tam %64'lük sıçrama yaparak elektrikli araçlara geçişte adeta gaza bastı.

Elektrikli araç satışlarında Çin liderliği bırakmadı

Birleşik Krallık, mart ayında 100 bin elektrikli araç satarak tüm zamanların satış rekorunu kırdı. Buna karşın Fransa'da devlet teşviklerinin azaltılması, satışlarda %18'lik bir düşüşe yol açtı. Kuzey Amerika pazarında elektrikli araç satışları %16 yükseldi; ancak ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni ithalat tarifelerinin pazardaki tüketici eğilimlerini olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi.

Çin ise elektrikli araç satışlarında dünya liderliğini korudu. Çin pazarında ilk çeyrekte satışlar %36 artışla toplam 2,4 milyon adede ulaşırken, yalnızca mart ayında yaklaşık 1 milyon araç satıldığı açıklandı. Bu satış seviyesine daha önce sadece Ağustos 2024'te ulaşıldığı bildirildi.

Küresel elektrikli araç pazarı büyüme yönünde güçlü sinyaller verse de bazı ülkelerde teşviklerin kaldırılması ve uygulanan yeni ticaret politikaları pazarın geleceğini belirsiz hale getirdi. Uzmanlar, tüm bu gelişmelere rağmen elektrikli araçlara yönelik küresel geçiş trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.