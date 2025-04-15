Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" hakkında yeni açıklamalar yaptı. Toplamda 500 milyon TL destek sunulan programda, nüfüsun az olduğu yerlere de şarj istasonları kurulacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobillere yönelik hızla artıyordu. Öyle ki şimdiye kadar ülkenin dört bir yanında şarj istasyonları kurulmuş, bu araçlara olan yatırımlar yapılmıştı. Şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanından önemli yeni açıklamalar geldi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu program yardımıyla ülkenin her şehrine hızlı şarj istasyonları geleceğini ifade etti.

Toplamda 500 milyon TL destek sunuluyor, nüfüsun az olduğu yerlere de istasyonlar gelecek

Kacır’ın aktardığına göre programın birinci çağrısında 81 şehrin tamamına hızlı şarj istasyonları kuruldu. Yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplamda ise 30 bin şarj istasyonunun elektrikli araç sahipleri için sunulduğunu ifade etti.

Yeni ilan edilen ikinci çağrı ile de özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumunun gerçekleştirileceği, elektrikli araç kullanımının tüm ülkede yaygınlaşmasının hızlandırılmasının amaçlandığını ekledi.

Program’a 20 Haziran’a kadar başvuru yapılabiliyor. Buradaki bağlantı üzerinden başvuru yapmak mümkün. Bakanlığın aktardığına göre şarj istasyonları için toplamda 500 milyon TL’ye varan destek ve 500 bin TL’ye kadar da ünite başı hibe desteği sunulacak.