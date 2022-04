God of War, Nihayet GeForce Now’a Geliyor!

Sony’nin ilk kez 2005 yılında piyasaya sürdüğü ve o günden beri hemen hemen herkesin severek oynadığı God of War serisinin 2018 yapımı oyunu, nihayet GeForce Now platformuna geliyor.

Sony’nin 2018 yılında oyuncularla buluşturduğu God of War, yıllardır oyuncuların en sevdiği oyunlar arasında yer alıyor. Bu yılın başında ise serinin son oyunu PC oyuncuları için Steam üzerinden satışa sunulmuştu. Oyunun bilgisayara çıkışı o kadar büyük bir etki yaratmıştı ki oyuna yapılan çeşitli modların yanı sıra Amazon Prime tarafından yapılacak bir dizi için de görüşmelere başlandığı açıklanmıştı.

Tüm bunlar olurken bazı bilgisayar oyuncuları ise oyunun hallice yüksek sistem gereksinimlerinden şikâyet ederek oyunu oynamadıklarını söylemişti. Oyuncuların bu şikayetini duyan Sony, özellikle ülkemizdeki oyuncuları mutlu edecek bir anlaşma yaptı.

God of War, GeForce Now’a geliyor!

Bugün yani God of War’ın çıkışının 4. yıldönümünde GeForce Now, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir fotoğrafla oyuncuları heyecanlandırdı. “Karakteri tahmin edebilir misiniz?” yazısıyla birlikte Kratos’un bir fotoğrafının bulunduğu paylaşım, oyunun GFN platformuna geleceğini tescillemiş oldu.

Bu ayın başında anlık oyun demoları özelliğini kullanıcılarına sunan GeForce Now, yakında kullanıcılarına pek çok sürpriz hazırladığını da söylemişti. Pek çok oyuncu ise God of War2ın bir başlangıç olduğunu ve yakında daha fazla Sony oyununun GFN platformuna gelebileceğini iddia etti.

GeForce Now, her ne kadar Sony’nin en ikonik oyunlarından olan God of War’un tam olarak ne zaman GFN kullanıcılarına sunulacağı hakkında kesin bir bilgi vermedi.