Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass’e Geliyor

Ubisoft’un sevilen serisi Assassin’s Creed’in oynanışı baştan değiştiren ve kendisinden sonra gelen iki oyunu da kendisinden türeten Assassin’s Creed Origins, Xbox’un aylık abonelikle oyun hizmeti olan Xbox Game Pass’e geliyor.

Microsoft çalışanı Megan Spurr, Salı gün yayınlanan bir blog yazısında Ubisoft'un sevilen oyunlarından Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins'in Xbox Game Pass'e geleceğini söyledi. Spurr, oyunun önümüzdeki iki ay içinde geleceğini ve konsolda, bulut hizmeti üzerinden ve Ubisoft Connect uygulaması aracılığıyla PC'de oynanabileceğini söyledi.

Microsoft ve Ubisoft'a, Origins’i Xbox Game Pass’e ne zaman getirecekleri konusunda daha kesin bir tarih paylaşabilip paylaşamayacakları soruldu ancak net bir tarih henüz alınamadı. Ubisoft'un Game Pass'te halihazırda birkaç oyunu zaten var. Örneğin Ocak ayında piyasaya sürüldüğü gün Game Pass'e de çıkan Rainbow Six: Extraction.

Ubisoft, Ubisoft Plus’ı Xbox’a getirmeyi de planlıyor

Ubisoft ayrıca Ubisoft Plus abonelik hizmetini gelecekte bir noktada Xbox'a getirmeyi de planlıyor. Ubisoft Plus, 100'den fazla Ubisoft oyunu oynamanızı sağlayan bir hizmet ancak Xbox Game Pass'ten ayrı bir abonelik hizmeti olacak. Bu sistem Microsoft'un Xbox Game Pass Ultimate abonelerine Game Pass'te mevcut olanlara ek olarak birçok EA oyununa erişim sağlayan EA Play ortaklığından biraz daha farklı olacak.

Assassin’s Creed Origins’in Xbox Game Pass’e gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla Ubisoft oyununu Game Pass’te görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.