God of War Laufey Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Santa Monica Studio, God of War Laufey’nin çıkış tarihini son rötuşlar ve optimizasyon gerekçesiyle 20 Mayıs 2027’ye erteledi.

Santa Monica Studio, merakla beklenen yeni oyunu God of War Laufey’in çıkış tarihini ertelediğini duyurdu.

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Başlangıçta 16 Şubat 2027 olarak açıklanan çıkış tarihi, haziran ayındaki ilk tanıtımın ve ana karakter Faye’in "Everywhen" adlı gizemli diyardaki yolculuğuna dair paylaşılan detayların ardından üç aydan biraz daha uzun bir süre ötelenerek 20 Mayıs 2027 olarak güncellendi.

Oyun neden ertelendi?

Geliştirici ekip, oyunculara ilettiği mesajda hayranların tutkusu ve bağlılığına layık, olağanüstü bir deneyim sunma sorumluluğunu çok ciddiye aldıklarını belirterek erteleme kararının arkasındaki temel sebebin bu olduğunu ifade etti.

Santa Monica Studio, aradaki zamanı son rötuşları yapmak ve oyunu tam potansiyeline ulaştırmak adına en verimli şekilde değerlendireceğini vurgularken, yakın zamanda yeni güncellemelerin de paylaşılacağını müjdeledi.