Hemen hemen her repliği ve sahnesi akıllarımıza kazınan The Godfather (Baba) serisi, yılların eskitemediği bir üçleme. Corleone ailesinin dram dolu hayatlarına yolculuk yaptığımız seri hakkında sonradan ortaya çıkan birçok ilginç bilgi bulunuyor. The Godfather serisi hakkında pek bilinmeyen detayları sizlerle paylaşıyoruz.

The Godfather (Baba) serisi, büyük zorluklar ve stüdyo kısıtlamaları ile çekilmesine rağmen, sinema tarihinin en unutulmaz film serilerinden biri olmayı başardı. Filmin yönetmeni Ford Coppola’nın, filmin yapımcı stüdyosu Paramount ile verdiği uzun savaşlar, meyvesini filmler vizyona girince vermiş oldu. Tıpkı filmde olduğu gibi üç filmin yıllar süren çekimlerinde de birçok entrika yaşandı. Stüdyo bütçeyi kıstı, oyuncular seti terk etti, kavgalar çıktı ve hatta Coppola bile kovulmanın eşiğine geldi. Fakat yine de filmlerin uyarlandığı kitabı ve serinin senaryolarını yazan Mario Puzo ve Coppola’nın çabaları sonucunda ortaya mükemmel filmler çıkmış oldu. Bu içeriğimizde The Godfather serisi hakkında ilginç bilgileri derliyoruz. The Godfather aslında seri şeklinde değildi, sadece düşük bütçeli bir gangster filmi olacaktı: The Godfather’ın yönetmen koltuğuna Francis Ford Coppola geçmeden önce filmin yönetmeninin Sergio Leone olması planlanıyordu. Aynı zamanda Mario Puzo da Sergio Leone için bir senaryoyu çoktan tamamlamıştı. Düşük bütçeli Spaghetti Western filmlerinin vazgeçilmez yönetmeni Sergio Leone mafyayı meşrulaştırmak istemediği ve senaryoyu da pek beğenmediği için filmi yönetmekten vazgeçti. Eğer Sergio Leone işi kabul etseydi Baba, öyle böyle bir hikâyeye sahip sadece vahşete odaklanan düşük bütçeli bir mafya filmi olacaktır. Neyse ki Sergio Leone işi kabul etmemiş. Yönetmen Francis Ford Coppola kovulmanın neredeyse eşiğine gelmişti: Segio Leone The Godfather’ı çekmeyi reddeden ilk yönetmen değildi. Elia Kazan, Arthur Penn ve Richard Brooks gibi dönemin ünlü yönetmenleri de bu filmi çekmeyi reddetmişti. Paramount bu yüzden istemeye istemeye de olsa Coppola ile en sonunda anlaşmıştı. Coppola çekimlere başladıktan sonra stüdyo, yönetmenin çektiği sahnelerin hiçbirini beğenmemişti, çünkü Coppola basit konulu ve kanlı bir mafya filmi çekmek yerine; zengin diyaloglara ve felsefeye sahip derin bir dönem filmi çekiyordu. Böyle bir filmin satmayacağını düşünerek Coppola’yı defalarca uyaran Paramount Pictures, sete farklı yönetmenler bile getirmeye başlamıştı. Fakat Coppola, Michael’ın Sollozzo ve McCluskey’i restoranda öldürme sahnesini çektiğinde stüdyo Coppola’yı kendi yöntemleri konusunda serbest bırakmaya karar verdi. Oyuncuların role devam ettikleri yemekler düzenleniyordu: The Godfather serisinde genel olarak en çok sevdiğimiz şeylerden biri de Corleone ailesinin, kurmaca değil de gerçekten bir “aileymiş gibi” hissettirmesi diyebiliriz. Bu başarının altında ise yönetmen Coppola’nın düzenlediği aile yemekleri yatıyor. Oyuncuların hepsini sıklıkla akşam yemeğinde toplayan Coppola, oyuncuların yemek bitene kadar rollerinden çıkmalarını yasaklıyordu. İlk filmde Luca Brasi rolünü oynayan Lenny Montana, aktör olmadan önce gerçek bir suçluydu: İlk filmdeki devasa ve korkutucu tetikçi Luca Brasi, en beğenilen karakterlerden birisi. Aktör Lenny Montana’nın rolünü bu denli başarılı oynamasının asıl sebebi ise aktörlük kariyerinden önce New York’un en ünlü beş mafya ailesinden biri olan Colombo Suç Ailesi için tetikçilik yapması. Aynı zamanda profesyonel bir güreşçi olan Montana, özellikle kundaklama konusunda oldukça başarılıydı. Montana’nın en bilinen yöntemi ise farelerin kuyruklarına kerosene batırılmış tampon bağlayarak kundaklamak istediği evin içine bırakmasıydı. Rikers Adası’nda bir süre hapiste kalan Montana, daha sonradan pek çok mafya patronunun yakın korumalığını da yapmıştır ve yönetmen Coppola ile yine bu zamanda tanışmıştır. Marlon Brando, repliklerini unuttuğu için kopya kartları kullanıyordu: Marlon Brando’nun çok büyük bir aktör olduğu konusunda hemfikiriz, fakat kendisinin sette kullandığı yöntemler bir hâyli garip. Bu yöntemlerden biri olan kopya kartları, Marlon Brando tarafından çektiği birçok filmde kullanılmış. Bu kopya kartları nedeniyle senaryoyu ezberlemeye hevesli olmadığı ve sevmediği düşünülen Brando, bu kartların rol yaparken daha özgür olmasını sağladığını ve daha rahat doğaçlama yapabildiğini söylüyor. Setin hemen hemen her görünmez noktasına yerleştirilen kopya kartları, bazen diğer oyuncuların üzerine bile yapıştırılıyordu. Robert De Niro ilk olarak Sonny rolü için başvurmuştu: İlk The Godfather filminin çekildiği dönemde henüz kariyerinin başlarında olan Robert De Niro, ilk filmde Sonny rolünü oynamak için başvurmuştu. Fakat Coppola Sonny rolü için bir önceki filminde çalıştığı James Caan’ı seçti. Robert De Niro’nun deneme performansını beğenen Coppola ona Pauile rolünü teklif etti. Başka bir filmde oynayacağı için bu küçük rolü reddeden De Niro, daha sonradan ikinci filmde Don Corleone’un gençliğini oynaması için tekrar çağırıldı ve bu rol ile ilk Oscar’ını almış oldu. İlk filmde kullanılan meşhur at kafası gerçekti: İlk filmdeki efsane Jack Woltz sahnesinde kullanılan at kafasının birçoğumuz sahte olduğunu düşünmüşüzdür. Fakat set ekibinin gerçeğe yakın bir at kafası yapamaması sonucunda Coppola gerçek bir atın kafasını kullanmaya karar verdi. Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran bu olay sonucunda Coppola yaptığı açıklamada; at kafasının günde 200’e yakın at uyutan bir köpek maması şirketinden alındığını ve tepki gösterenlerin ikiyüzlü olduğunu söylemişti. Robert De Niro, The Godfather Part II boyunca sadece 8 kelime İngilizce konuşmuştu: İkinci filmin ilk yarısında Don Corleone’un gençliği yer alıyor. Kitapta da oldukça fazla bahsedilen olaylara yer veren bu bölümde, ABD’ye yeni göç eden ve henüz Don lakabını almamış Vito; doğal olarak hiç İngilizce bilmiyordu. Bu nedenle aylarca Sicilya diyalekti üzerine çalışan Robert De Niro, bu dönemde bir süre de Sicilya’da yaşamıştı. Al Pacino The Godfather Part III için 7 milyon dolar istedi, fakat istediğini alamadı: İlk iki filmin ardından Paramount’un üçüncü bir film istemesiyle ekibi tekrar toplayan Coppola, Al Pacino’ya filmde oynaması için 5 milyon dolarlık bir teklif sundu. 5 milyon dolara oynayamayacağını belirten Al Pacino ise 7 milyon dolar istedi. Fakat Coppola’nın üçüncü filmi senin cenazenle başlatırız o zaman demesi üzerine Al Pacino 5 milyon dolara oynamayı kabul etti. Mary Corleone rolü için ekibe dâhil olan Rebecca Schaeffer, çekimler başlamadan kısa süre önce öldürüldü: Üçüncü filmin setine damga vuran en trajik olaylardan birisi şüphesiz Rebecca Schaeffer’ın cinayeti oldu. Michael Corleone’un kızı Mary Corleone olarak ekibe dâhil olan Rebecca Schaeffer, kendisini 3 yıldır takip eden bir “hayranı” tarafından kendi evinde vurularak öldürüldü. Rebecca Schaeffer’ın ardından aynı rol için anlaşılan Winona Ryder da o dönemki erkek arkadaşı Johnny Depp ile Makas Eller’de oynamak için setin ilk günü filmden ayrılınca, Mary Corleone rolünü Coppola’nın kızı Sofia Coppola oynadı. Vatikan, The Godfather III’ün Vatikan’da çekilmesine ve hatta film ekibinin şehre girmesine bile izin vermedi: Vatikan Bankası’nın bir dönem yaptığı emlak yolsuzluklarının çevresinde dönen ve Papa Birinci John Pual’ün öldürülmesi olaylarına da değinen The Godfather Part III, orijinal olarak Vatikan’da geçen birçok sahneye sahipti. Fakat Kilise, Vatikan’da bu filmin çekilmesini ve hatta ekin Vatikan’a girmesini dâhi yasakladı. Bunun sonucunda Vatikan sahneleri Roma’daki bazı sokaklara kurulan setlerde çekildi. Oyuncuları bile hazır olan The Godfather Part IV, yazar Mario Puzo’nun ölümü nedeniyle iptal edildi: Son filmde Vincent rolüyle karşımıza çıkan Andy Garcia, Coppola’nın dördüncü bir The Godfather filmi planladığını ve bu filmden ikinci filmde olduğu gibi çift anlatıya sahip olacağını duyurdu. Bu filmde Vincent, daha önce Michael’ın yaptığı gibi ailenin başına geçecek ve aileyi yeni çağa doğru ilerletecekti. Aynı zamanda ikinci filmde olduğu gibi bu sefer de Sonny’nin gençliğini flashback sahneleri ile izleyecektik. Bu film ise hem kitabı hem de filmlerin senaryolarını yazan Mario Puzo’nun ölümü nedeniyle iptal edildi. Eğer film çekilseydi Sonny’nin gençliğini Leonardo DiCaprio oynayacaktı. İLGİLİ HABER Unutulmazlar Arasına Giren Scarface Filminin Esinlendiği Gerçek Kişiler ve Olaylar (Testere Sahnesi Gerçekmiş) The Godfather serisi uzun yıllar boyunca çekilen çok detaylı ve derin üç filmden oluşuyor. Bu nedenle tek bir başlığa sığdıramayacağımız seri hakkında daha birçok bilgi bulunuyor. Sizler de Baba serisi hakkında duyduğunuz ve ilginç bulduğunuz olayları ve bilgileri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

