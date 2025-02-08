Tamamen göğüs röntgenleri üzerine eğitilen yeni bir dil modeli, saniyeler içerisinde röntgenlerinizi yorumlayabiliyor.

Yapay zekâ birçok iş kolunun görevlerini yerine getirebilir hâle geldi ve geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın avukat tutmak yerine dilekçesini yapay zekâya yazdırdığını da görmüştük. Şimdi de yeni bir yapay zekâ dil modeli göğüs röntgenlerini inceleyebiliyor.

Esasında ChatGPT gibi araçlar üzerinden röntgen, reçete vb. sağlığınızla ilgili konularda bilgilendirme ve yorum alınabiliyordu. Bu elbette tavsiye edilen bir husus değil çünkü en nihayetinde bir doktor gözetiminde olmak daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlar fakat bugün ortaya çıkan yeni bir yapay zekâ dil modeli yalnızca bu alanda eğitilmiş ve uzmanlaştırılmış.

Nasıl çalıştığına yönelik bir video da paylaşıldı:

Göğüs röntgeni için dünyanın en gelişmiş tıbbi yorum dil modeli açık kaynak olarak yayınlanmış durumda. Hugging Face üzerinden ulaşılabilen modeller arasında beyin MR'ı gibi farklı röntgen sonuçlarını yorumlayabilecek modeller de yer alıyor.

Bu modellerin açık kaynak olarak yayınlanmış olması da ücretsiz olarak dünyanın her yerinde kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda doktorların işini de hızlandırmaya yarayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.