Avrupa Birliği, Google'ın çatı şirketi Alphabet'i köşeye sıkıştırmış durumda. Şirket, açılan bir soruşturma kapsamında 35 milyar dolarlık para cezası alabilir.

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki gerilim, teknoloji devlerine büyük zararlar verecek gibi görünüyor. Zira daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Avrupa Birliği'nin Apple'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığından bahsetmiştik. Şimdi benzer bir durum, Google için yaşanıyor. Üstelik Google'ın başı daha çok ağrır gibi görünüyor.

Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği yetkilileri, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) iki farklı konuda ihlal ettiğini tespit ettiler. Bu ihlallerden ilki, arama motoruyla ilgiliydi. Yapılan açıklamaya göre Google, arama sonuçları sayfasında kendi hizmetlerini öne çıkarıyor, bu da rekabeti engelliyordu. Yetkililere göre Google, Play Store'daki geliştiricilere de kısıtlamalar uyguluyordu. Bu kısıtlamalar doğrultusunda geliştiriciler, müşterileri daha uygun fiyatlar için üçüncü bir kanala yönlendiremiyorlardı.

35 milyar dolarlık ceza uygulanabilir!

DMA'ya göre Avrupa Birliği, bir şirkete yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar idari para cezası kesebilir. Üstelik tekrarlanan ihlaller için bu ceza yüzde 20'ye kadar da çıkabilir. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in geçtiğimiz yıl 350 milyar doların üzerinde ciro elde ettiğini düşünecek olursak Avrupa Birliği, Google'a 35 milyar dolarlık bir para cezası uygulayabilir.

Tabii şu an için kesinleşmiş bir şey olmadığını özellikle vurgulayalım. Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklama, Alphabet'e açılan yeni bir soruşturma kapsamında. Yani Google yetkilileri, Avrupa Birliği karşısında kendisini savunmak durumunda olacak. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ipler yeterince gerginken böyle bir soruşturma, ortalığı daha çok karıştıracak gibi görünüyor.