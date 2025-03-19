Avrupa Birliği, Apple’ın iOS bildirimlerine erişim izni vermesini ve AirDrop ile AirPlay’e alternatiflere olanak tanımasını zorunlu kıldı.

Avrupa Birliği, Apple’ın iPhone ekosistemine yönelik önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre, Apple’ın iOS işletim sisteminde üçüncü taraf cihazların bildirimlere erişmesine izin vermesi ve AirDrop ile AirPlay’e alternatif çözümler sunulmasına olanak tanıması gerekecek.

Apple’ın mobil işletim sistemine yönelik değişiklikler, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında belirlendi. AB Komisyonu, Apple’dan iOS bildirim sistemini açmasını ve akıllı saatler, kulaklıklar gibi bağlı cihazların tam erişim sağlamasını talep ediyor.

Apple bu karara sert bir şekilde tepki gösterdi

Yeni düzenleme ile birlikte üçüncü taraf kulaklık üreticileri AirPods’un sunduğu otomatik eşleşme ve ses geçişi gibi özelliklere erişebilecek. Aynı zamanda AirDrop ve AirPlay benzeri sistemlerin geliştirilmesine imkan tanınacak. Bununla birlikte, iOS cihazlarının Wi-Fi ağı bilgilerini bağlı aksesuarlara otomatik olarak sağlaması ve yüksek bant genişliğinde doğrudan Wi-Fi bağlantıları kurmasına izin verilmesi gerekiyor. Apple’ın NFC çipi de ödeme kartı verilerini üçüncü taraf cihazlara aktarmak için açılacak. AB, bu özelliklerin ücretsiz olarak sunulmasını ve üçüncü taraf geliştiricilerin Apple ile eş zamanlı erişim sağlamasını şart koşuyor.

Yeni düzenlemelerin uygulanması için bir zaman çizelgesi de açıklandı. iOS bildirimlerinin üçüncü taraf cihazlara açılmasının beta sürümünün 2024 yılı sonunda yayınlanması planlanıyor. Tam sürüm 2026’da devreye girecek. Proximity pairing (yakın mesafe eşleşmesi) ve diğer entegrasyonlar iOS 19 ile başlatılacak, iOS 20 ile tam uyumluluk sağlanacak.

Apple, bugün duyurulan ve önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanan karara sert bir şekilde tepki gösterdi. Apple, "Bugünkü kararlar bizi gereksiz bürokrasiye boğuyor, Avrupa’daki kullanıcılarımız için yenilik yapma hızımızı yavaşlatıyor ve yeni özelliklerimizi, aynı kurallara uymak zorunda olmayan şirketlere ücretsiz olarak vermeye zorluyor. Bu hem ürünlerimiz hem de Avrupa’daki kullanıcılarımız için kötü bir durum. Kullanıcılarımız adına endişelerimizi Avrupa Komisyonu’na anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.