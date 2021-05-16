Google şubat ayında duyurduğu Android 12 hakkında önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir geliştirici etkinliğinde daha fazla detay paylaşmaya hazırlanıyor. Etkinlikten önce ortaya çıkan bazı bilgiler ise bize neler beklememiz gerektiğini gösteriyor.

Google, geçtiğimiz şubat ayında işletim sisteminin yeni sürümünü duyurmuştu. Kullanıcıların beğenisine ne zaman sunulacağına dair net bir bilgi olmasa da Android 12, tüm Android sürümlerinde olduğu gibi merak ve heyecanla bekleniyor. Google'dan özellikle tasarım noktasında artık daha fazlasını isteyenler ise Android 12 ile birlikte bu isteklerine karşılık bulabilecek gibi görünüyor.

Google son birkaç Android sürümünde tasarım konusunda çok da büyük değişikliklere gitmemiş, bu yöndeki beklentileri karşılayamamıştı. Android 12'den gelen bazı görüntüler ise yeni sürümün bu anlamda bolca yenilikle geleceğini gösteriyor. Google'ın 18 - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Google I/O'da detaylarına değinmesini beklediğimiz Android 12'den sızdırılan görüntülerde karşımıza biraz tanıdık bir tasarım anlayışı çıkmış olsa da, Android için yeni olduğunu söyleyebiliriz.

Bildirimlerden kilit ekranına, tasarım baştan aşağı değişiyor:

Bir YouTuber olan Jon Prosser, son videosunda Google'ın I/O etkinliğinde kullanacağı resmi tanıtım videosundan detaylara yer verdi. Bu detaylara göre Android kullanıcıları tasarım noktasında pek çok yenilikle karşılaşacak. Bu yeniliklerin tamamında ise genel tasarım dilinin daha yuvarlak hatlara sahip olacağı görülüyor. Bize biraz iOS'un tasarım dilini andırsa da Android 12 sonuç olarak yenilikler oldukça güzel görünüyor.

Videoda gözümüze ilk çarpan yeni widget tasarımları oluyor. Google'ın yıllardır dokunmadığı widget tasarımlarına biraz yenilik katması güzel görünmüş diyebiliriz. Bir diğer dikkat çekici nokta ise bildirim noktasında getirileceği görülen özelleştirmeler ve geliştirmeler. Aynı uygulamadan gelen bildirimlerin bir arada görünmesi gibi ufak dokunuşların yanında, bildirim ekranını dilediğimiz gibi düzenleyebildiğimize işaret eden bazı değişiklikler de olacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda videoda yeni bir klavye tasarımı, yeni sistem animasyonları ve kilit ekranındaki ufak değişiklikler de göze çarpıyor. Videoda yer alan tüm detaylar gerçekten yenilikçi ve daha günümüze ait gibi görünse de bunların yanında iOS ile aralarındaki büyük benzerliği de bolca konuşacağız gibi görünüyor.

Şu an yalnızca sızıntı bir videoda gözümüze çarpanlarla hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışsak da, yakın zamanda resmi kaynaklardan daha fazlasını öğreneceğiz. Şimdilik elimizdekilerle birlikte 18 Mayıs'ta başlayacak Google I/O'yu beklemeliyiz.

Android 12 Google I/O tanıtım videosuna göz atmak isterseniz (6:30'da başlıyor):