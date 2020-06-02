Google'ın Android TV'sinden İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Uzun süredir ortaya atılan iddialara göre Google, bir Android TV cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellerse bu iddiaları doğrular nitelikte.

XDA Developers tarafından ortaya çıkarılan görsellere göre teknoloji devi Google’ın yeni Android TV cihazının adı 'Sabrina' olacak. Görsellerden gördüğümüz üzere cihaz, yumurta gibi kavisli bir yapıda gelecek. Cihazın üzerinde ABD merkezli teknoloji devini simgeleyen 'G' logosu da bulunuyor fakat iddialara göre bu yeni ürün, Google’ın akıllı ev sistemi olan Nest markası altında da piyasaya sürülebilir. 3 renk seçeneğine sahip olması beklenen yeni Google cihazının siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle tanıtılması bekleniyor.

XDA Developers tarafından ortaya çıkartılan görseller sayesinde ilk kez görme fırsatı yakaladığımız bu yeni cihazın görüntülerinin bir videodan alındığı da belirtiliyor. Aslında bu videonun oluşturulma tarihi Ekim 2019 gibi oldukça eski bir tarihe dayanıyor. Bu yüzden, ürünün çok yakın bir zamanda karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Sabrina ile beraber Google'ın kumandası da tanıtılabilir:

Bununla beraber bildiğiniz üzere Google’ın Chromecast cihazıyla ilgili en büyük şikâyetlerden biri de telefonumuzu uzaktan kontrol aracı olarak kullanmak zorunda kalmamızdı. Neyse ki teknoloji devi Google, bu konuda kullanıcıların çağrılarına kulak verdi ve muhtemelen Google Android TV cihazıyla beraber uzaktan kumandayı da göreceğiz. Uzaktan kumanda görselini de gün yüzüne çıkarmayı başaran site sayesinde görüyoruz ki kumandanın üzerinde bir de Google Asistan butonu bulunuyor.

Her ne kadar bu kadar detaya erişmeyi başarmış olsak da maalesef yeni Android TV ürününün adının ne olacağı, fiyatı ve tanıtım tarihi henüz tam olarak net değil. Kesin olarak bilinen tek şey, cihazların Google I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacağıydı fakat koronavirüs salgını sebebiyle etkinlik iptal edildi. Umarız ki yeni ürünler, Google Pixel 4a ile karşımıza çıkacaktır.