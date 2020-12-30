Google, aramalar hizmeti için test etmeye başladığı yeni özellik ile arama sonuçlarının üzerine yeni bir bölüm getiriyor. Bu bölüm, Instagram ve TikTok'ta yer alan kısa videolara doğrudan erişilebilmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji Google, mobil uygulamalar için sunduğu internet aramaları hizmetinde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Google'da arama yapan bir kullanıcının, Instagram ve TikTok'taki videoları doğrudan görebilmesini sağlıyor. Böylelikle sosyal medyanın en güçlü temsilcileri, Google'ın içine tabiri caizse entegre edilmiş olacak.

Google'ın test etmeye başladığı özellik, arama sonuçlarının üzerine TikTok ve Instagram'daki videoları yerleştiriyor. Yani bir kullanıcı, yaptığı aramayla ilgili hem kısa videolara hem de diğer sonuçlara ulaşabilecekler. Şu an için oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özelliğin, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Google'ın test ettiği yeni özellik işte böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak Google, kendine ait olan YouTube'daki videoları arama sonuçlarında doğrudan gösteriyor. Ancak test edilen yeni özellik, bunun kapsamını genişletiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aradıkları bir konu etiketi ya da terimle ilgili Instagram ve TikTok videolarına da doğrudan ulaşma imkanı yakalamış olacaklar.

Yazılımcılar tarafından keşfedilen özellik, Google tarafından da doğrulandı. TechCrunch'a konuşan bir Google sözcüsü, böyle bir özelliğin gerçekten de var olduğunu ancak şu an için erken aşamada olduğunu ifade etti. Yani bu özelliği kullanabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.