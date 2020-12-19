Google'ın ilgi alanlarınıza göre en güncel haberleri takip edebileceğiniz Haberler uygulamasının web sürümüne, genişletilmiş karanlık mod özelliği geldi. Artık kullanıcılar, karanlık mod özelliğini web sürümünde de diledikleri gibi kullanabilecekler.

Google Haberler uygulaması, sunduğu pek çok başarılı özellik ile en sık kullanılan haber takip etme uygulamalarından biri. Kullanıcılarına ilgi alanlarına göre dünyanın her yerinden en güncel haberleri sunan uygulama, sürekli aldığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini her geçen gün iyileştiriyor.

Artan ekran süreleri düşünüldüğünde, karanlık mod artık bir uygulamada en sık aradığımız özelliklerin başında geliyor diyebiliriz. YouTube, Twitter ve Facebook gibi pek çok uygulamanın da hem mobil hem de web sürümlerinde karanlık mod özelliği mevcut. Google da neredeyse tüm uygulamalarında bu özelliği kullanıma sunmuş durumda.

Google Haberler de mobil sürümünde karanlık mod özelliğine sahip. Kullanıcılar dilerlerse sistem ayarına göre otomatik olarak değişecek şekilde ya da yalnızca akşamları aktif olacak şekilde karanlık modu kullanabiliyorlar. Artık kullanıcılar web sürümünde de karanlık modu genişletilmiş şekilde tüm menülerde ve haberlerde aktif olarak kullanabilecek.

Google Haberler web sürümü için karanlık mod nasıl aktif edilir?

Google Haberler'in web sürümüne Google hesabınız ile giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan 'Ayarlar' menüsünde 'Koyu Tema' seçeneğine giderek buradan temayı dilediğiniz şekilde kullanmak için devreye alabilirsiniz. Sistem ayarlarınız karanlık moddayken aktif olmasını, her zaman karanlık modda kullanmayı ya da özelliği devre dışı bırakmayı seçerek Google Haberler'inizi kişiselleştirebilirsiniz.