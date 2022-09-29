Google, Arama hizmetine getirdiği yeni özellikleri açıkladığı Search On 22 etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, kullanıcı deneyimini benzersiz hale getirecek yepyeni özellikler duyuruldu. İşte Search On 22'nin öne çıkanları...

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüm kullanıcıları ilgilendiren yepyeni özelliklerini açıkladığı G Search On 22 etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Google'ın kullanıcılara sunduğu hizmetlere getirilen tüm yeni özellikler açıklandı. Şimdi sizlerle G Search On 22 etkinliğinin öne çıkanlarına bakacağız.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda dikkat çeken ilk özellik, "Sizine İlgili Sonuçlar" isimli yeni bir hizmet. İnternet kullanan herkes için çok önemli olan bu özellik, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgileri arama sonuçlarında açığa çıktığında bilgilendirme yapacak. Kullanıcı da bu sayede o bilgilerin kaldırılması talebi için harekete geçecek.

Sizinle İlgili Sonuçlar, önümüzdeki yıl herkesin erişimine açılacak!

Sizinle İlgili Sonuçlar aracı işte böyle görünecek.

Aslına bakacak olursak bir şekilde internete düşen bilgilerinizi kaldırabilmek için Google'a istekte bulunabiliyordunuz. Ancak bugüne dek bu bilgileri kendiniz tespit ediyordunuz. Sizinle İlgili Sonuçlar isimli araç ise Google'daki verileri hızlıca tarayacak ve elde ettiği sonuçlar hakkında kullanıcıları uyaracak. Kullanıcı da bu sonuçların arama sonuçları sayfasından kaldırılması için Google'a talep gönderecek.

Google tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu görüyoruz. Yani Sizinle İlgili Sonuçlar aracı şu an için tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenemiyor. Ancak şanslı bir kullanıcıysanız beta sürüm size de gelmiş olabilir. Şirket, yeni özelliğin 2023'te tüm kullanıcılar için hazır olacağını açıkladı.

Bu arada; Sizinle İlgili Sonuçlar aracının kişisel verilerinizi tüm internetten silmeyeceğini unutmamanız gerekiyor. Google, talepte bulunan bilgileri yalnızca Arama sayfası içerisinde kaldıracak. Yani diğer kullanıcıların söz konusu bilgilere ulaşması zorlaşmış olacak. Bilgilerini tamamen kaldırmak isteyen kullanıcıların o internet sitesinin yöneticilerine ulaşması gerekecek.

Google Aramalar, artık otomobillerin yakıt tüketim değerlerini ve yıllık yakıt maliyetini gösterecek

Google Aramalar hizmetine eklenen bir diğer yenilik, en çok da yeni bir otomobil satın almayı düşünenler için. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre birkaç gün sonra Google'a girip bir araba için arama yaptığınızda, o aracın fabrika yakıt verilerini ve bu verilere göre yıllık yakıt maliyetinin ne kadar olacağını göreceksiniz.

Önceden satın aldığınız kıyafetleri de görebileceksiniz!

Google, gerçekleştirdiği etkinlikte sık sık sürdürülebilirlik vurgusu yaptı. Aslına bakacak olursak otomobillerle ilgili özellik bile sürdürülebilirlik kaygısının bir sonucuydu. Bu bağlamda; ilişkilendirilen bir diğer özellik de kıyafetlerle ilgili oldu. Google Aramalar, kullanıcıların daha önceden satın aldıkları kıyafetlerin kayıtlarını tutacak. Sonraki süreçte o kıyafet bir kez daha arandığında, bu ürünün önceden satın alındığına ilişkin bir bildirim yapılacak. Google'a göre bu özellik ile kullanıcıların para tasarrufu yapmasına da yardımcı olacaklarını söylüyor.

Google'ın alışveriş dünyası ile ilgili tek özelliği bu değil. Kullanıcılar bundan sonra daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar ve gördükleri bir ürünü anında satın alabilecekler. Ayrıca bir mağazanın ürünleri aranmak istediğinde o markayla ilgili gelişmelere de anında ulaşılabilecek. Ürünlerin 3 boyutlu ve etkileşimli görüntülerini de göstermeye başlayacak Google Arama, trend olmaya başlayan ürünleri de gösterecek.

Forum siteleri eskisinden daha fazla gösterilecek

Google tarafından yapılan açıklamalarda, forum sitelerinin eskisinden daha fazla gösterileceği ifade edildi. Bunun nedeni ise gerçek kullanıcı yorumlarına verilen önem. Bunun için Google Arama hizmetine "Tartışma ve Forumlar" isimli yeni bir etiket ekleyecek olan Google, böylelikle arama yapılan bir mesele hakkındaki kullanıcı görüşlerine anında ulaşacak. Reddit ve Quora gibi popüler forumlarda yer alan konular, saniyeler içerisinde görüntülenmiş olacak.

Farklı dillerdeki haberler de ana sayfada gösterilecek

2023'ün başında kullanıma sunulacak bir diğer yeni özellik de haberlerle ilgili. Google Arama, ilerleyen dönemlerde farklı dillerdeki haber sitelerinin haberlerini de üst sıralarda göstermeye başlayacak. Ancak buradaki dil problemini de ortadan kaldıracak olan Google, tercih edilen diller haricindeki dillerden haber gösterdiğinde, otomatik çeviri yapacak.

"Bu Sonuç Hakkında" özelliği ile neyi niye gördüğünüzü kontrol edebileceksiniz

Google'ın arama sayfası sonuçları ile ilgili yepyeni bir özelliği de "Bu Sonuç Hakkında" oldu. Kullanıcılar, bu aracı kullanarak bir arama sonucunu neden gördüklerini analiz edebilecekler. Üstelik bu özellik sayesinde kişiselleştirilmiş sonuçlar almaktan da vazgeçilebilecek. Bu sayede herkes hangi arama sonucuna ulaşıyorsa kullanıcı da o sonuca ulaşacak.

Yemek tarifi bulmak ve restoran seçmek kolaylaşacak!

Google Arama, restoran ve yemeklerle ilgili de bir dizi yenilik getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi, bir restoranın hangi ürünlerle öne çıktığını göstermek olacak. Böylece kullanıcılar, gitmeyi düşündükleri bir mekanda hangi yemeği yiyeceklerini önceden belirleyebilecekler. Üstelik ürün fiyatları da görünecek. Ayrıca Google'da bir yemek için arama yapıldığında, o yemeğin tarifi doğrudan sonuç sayfasında yer alacak.