Birleşik Krallık, Google Arama’ya yönelik yeni rekabet düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Sıralama algoritmaları, veri kullanımı ve yapay zekâ özellikleri gibi başlıklar, CMA tarafından yürütülen soruşturmanın odağında yer alıyor. Bu süreç sonunda Google’ın arama yöntemlerinin yeni kurallarla karşılaşması gündemde.

Birleşik Krallık’tan Google’a yönelik dikkat çeken bir adım geliyor. Ülkenin rekabet kurumu CMA, Google Arama’nın artık “stratejik pazar statüsü” alması gerektiğini düşünüyor. Eğer bu öneri kabul edilirse, Google’ın arama sonuçlarını nasıl sıraladığı ya da içerikleri nasıl kullandığı gibi konularda yeni kurallarla karşı karşıya kalması söz konusu.

Yılın başında CMA, Google Arama’yı mercek altına aldı. Başlatılan soruşturmada, reklamların piyasa koşullarına göre fazla pahalı olması, arama sonuçlarının nasıl belirlendiğinin yeterince açık olmaması ve Google’ın kullanıcı verilerine fazlasıyla erişmesi gibi noktalar öne çıkıyor. Bir diğer tartışma konusuysa, yayıncıların içeriklerinin hem arama sonuçlarında hem de yapay zekâ özetlerinde nasıl kullanıldığını yeterince kontrol edememesi.

Google’a alternatif arama motorları için seçim ekranı gündemde

Eğer Google’a bu özel statü verilirse, ilk etapta bazı somut adımların atılması planlanıyor. Örneğin, kullanıcılara farklı arama motorlarını seçme şansı sunulması, işletmeler için daha adil sıralama kurallarının devreye alınması ve içerik üreticilerine daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlanması gibi değişiklikler gündemde. Bunun yanında, kullanıcıların arama geçmişini başka platformlara taşıyabilmesi de konuşulan konular arasında.

CMA, Google’a bu özel statünün verilip verilmeyeceğine 13 Ekim’e kadar karar verecek. Karar, şirketin yapay zekâ destekli arama özelliklerini de kapsıyor ancak Gemini asistanı şimdilik bu kapsamın dışında kalıyor. Bu durumun ilerleyen süreçte değişebileceği de belirtiliyor. Öte yandan, bu statünün verilmesi Google’ın şu anda kurallara aykırı davrandığı anlamına gelmiyor. Amaç, arama tarafında daha şeffaf, rekabetçi ve kullanıcı odaklı bir sistem kurmak için süreci şekillendirmek.