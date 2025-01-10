Google, Linux ile iş birliği yaptı ve Chromium altyapısı için yeni bir fon oluşturdu. Bu fon, bağımsız geliştiricilerin desteklenmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan bağımsız geliştiricileri sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Chromium altyapısı için yeni bir fon duyurdu. "Chromium Tabanlı Tarayıcıların Destekçileri" olarak isimlendirilen bu fon, Chromium üzerine inşa edilecek projelerin desteklenmesini sağlayacak.

Google, yeni fonu tek başına oluşturmadı. Konuyla ilgili olarak Linux Vakfı ile ortaklık kuran şirket, Meta, Opera ve Microsoft'tan da destek aldı. Böylelikle bağımsız geliştiriciler için oldukça güçlü bir oluşum ortaya çıkmış oldu.

Fon ile ilgili çalışmaları Linux Vakfı yönetecek

Google tarafından yapılan açıklamalarda, Chromium altyapısı için zaten çok büyük miktarlarda yatırım yapıldığı ancak bu fon ile daha fazla geliştiricinin desteklenmiş olacağı belirtildi. Google'a göre bu fon ile geliştiriciler, yıllık yüzlerce milyon dolarlık nakit akışı sağlamış olacaklar. Ayrıca Google, bu fonun yönetimini Linux Vakfı'na bıraktı ki bunun da şeffaflık açısından güzel bir karar olduğunu söyleyebiliriz.

Haberlerimizi takip eden okurlarımız, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ı parçalamak için bazı adımlar attığını bilirler. İşte bu fon, Adalet Bakanlığı baskısını azaltmak için atılmış bir adım gibi görünüyor. Zira Google, böyle bir hamle ile sektörde tekel görülüyor olmasına rağmen bağımsız geliştiricileri ciddi anlamda desteklediğini göstermiş olacak. Tabii bunun Adalet Bakanlığı yetkilileri gözünde önemli olup olmadığını zaman gösterecek.