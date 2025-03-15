Google, Phone uygulamasında çağrı yanıtlama hareketlerini değiştiriyor. Yeni test edilen arayüzde yukarı-aşağı yerine yana kaydırma kullanılacak.

Google, telefon görüşmelerinde yıllardır alıştığımız çağrı yanıtlama hareketlerini değiştirmeye hazırlanıyor. Mevcut yukarı-aşağı kaydırma hareketi yerine, artık çağrıları yana kaydırarak yanıtlayacağız ya da reddedeceğiz.

Google'ın yakında telefonumuza gelen çağrıları yanıtlama şeklimizi değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Artık yukarı-aşağı kaydırma hareketi yerine sola-sağa kaydırarak yanıtlandıracağız.

Yanıtlama şeklimiz tamamen değişecek

Google’ın Phone v166.0.735169223 beta sürümünde test edilen yeni arayüzde, çağrıları yanıtlama ve reddetme hareketlerinin değiştirildiği belirtildi. Mevcut sistemde, Google Phone uygulaması yüklü cihazlarda kullanıcılar çağrıyı yanıtlamak için yukarı, reddetmek için aşağı kaydırma yapıyor. Ancak yeni test edilen sürümde, çağrıların sağa kaydırılarak yanıtlanacağı, sola kaydırılarak reddedileceği paylaşıldı.

Yapılacak olan bu değişikliğin, özellikle Google Pixel modellerinin yanı sıra Xiaomi ve OnePlus gibi Google Phone uygulamasını kullanan cihazlarda geçerli olacağı belirtildi. Kullanıcıların mevcut alışkanlıklarını değiştirmesini gerektiren bu sistemin, nihai olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Google’ın daha önce iOS 18’in arama ekranına benzeyen farklı bir arayüz üzerinde de testler yaptığı paylaşıldı. Ancak yeni sistemin nihai olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı ya da hangi arayüzün tercih edileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.