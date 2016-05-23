Google'dan Hayranlarını Trolleyen Mini Pixel 3 Paylaşımı

Android'in sahibi Google, yaklaşık bir hafta sonra yeni amiral gemisi Pixel 3'ü tanıtacak. Şirket, lansmanın hemen öncesinde Instagram'dan bir mini Pixel paylaşımı yaparak hayranlarını trolledi.

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Pixel ve Nexus modellerinde Google, cihazların lansmandan önce internete sızmasını önleyememişti. Bu yıl, Pixel 3 modellerinin lansmandan önce hiçbir şekilde internete sızdırılmasını istemeyen Google, önlemleri sıkı tutuyor ve kafa karıştırıcı reklam kampanyaları ile hedef şaşırtıyor.

Birkaç hafta önce gerçekleşen bazı sızıntılar, Google’ın çentiksiz bir Pixel 3 varyantı tanıtacağı yönünde spekülasyonlara neden olmuştu. Google, konu ile ilgili hiçbir bilgi konu ile ilgili komplo teorilerinin bulunduğu raporlarda söz konusu model için ‘Pixel 3 Ultra’ adı kullanılmıştı. Google, Pixel 3 Ultra’yı doğrulamasa da dalga geçmeyi bildi.

Resmi Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Google, açıklamasında ise mini Pixel modeli ile ilgili söylentiler duyduklarını, mininin ne kadar ‘mini’ olduğuna kimin karar verdiğini merak ettiklerini, ‘mini’den daha büyük bir şey hazırladıklarını ve kendi gözlerimizle görmek için 9 Ekim tarihini beklememiz gerektiğini belirtti.

Google, Pixel 3’ü merakla bekleyenleri trolleyen bir açıklama yapmış olsa da paylaştığı fotoğraf ile cihaz hakkında önemli bir ipucu sağlamış oldu. Fotoğrafta farklı boyutlarda yer alan cihazların tamamının arkasında çift kamera bulunuyor. Bu da Google’ın sonunda inadını kırarak çift arka kamera sistemine geçeceğini gösteriyor.