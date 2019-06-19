Google, web sitelerin güvenlik durumlarını sorgulayan ve bu konuda kullanıcıları uyaran bir Chrome eklentisi duyurdu. Google tarafından geliştirilen bu eklenti ile güvensiz siteler, uyarı renklerinden anlaşılabiliyor ve gerekli olduğu durumlarda kullanıcılar, ilgili internet sayfalarını Google'a rapor edebiliyorlar.

Google, internet tarayıcısı Chrome'un son güncellemesiyle adeta güvensiz sitelere karşı bir savaş yürütüyor. Özellikle kimlik avı gibi dolandırıcıklara karşı fazlasıyla müsait olan kullanıcıların güvenliğini önemseyen Google, uygulamanın son sürümünde de kullanıcıların güvenliğini ön plana çıkaran bazı özellikler getirdi. Bu özelliklerin yanı sıra şirket, şimdi de yeni bir Chrome eklentisini kullanıcılarının hizmetine sundu. 'Suspicious Site Reporter' olarak adlandırılan bu eklenti, ziyaret ettiğiniz internet sayfalarında riskli bir durum sezerse, kullanıcıyı birtakım renklerle uyarıyor. Dilerseniz bu eklentinin tarayıcıda nasıl kullanılacağına yakından bakalım.

Google Chrome'un Suspicious Site Reporter eklentisini tarayıcınıza kurmak için ilk olarak burada bulunan bağlantıya erişmeniz gerekiyor. Sizi, şöyle bir internet sayfası karşılayacak;

İlgili sayfada 'Chrome'a ekle' bölümüne tıkladığınız zaman Goole size onaylatmak için yeni bir uyarı daha gönderiyor. Bu uyarıyı da kabul ettikten sonra eklenti, Google Chrome'da kullanılabilir hale geliyor. Tarayıcınızın sağ üst kısmında bu eklentiyle alakalı olarak bir bayrak göreceksiniz. Bu bayrak internet sitesinin güvenlik durumuna göre size bilgi veriyor. Yeşil renk güvenli, turuncu renk ise tehlikeli anlamına geliyor. Ufak bir örnekle göstermek gerekirse;

Webtekno'ya girip yeşil bayrağa tıkladığınız zaman bu sitede riskli herhangi bir durum olmadığını görebilirsiniz. Tam tersi durumda ise;

Bu eklentinin başka bir sitedeki tavrı ise biraz daha farklı oluyor. Bunun nedeni Sitenin ilk 5.000 arasında yer almadığı olarak gösteriliyor. Güvenirliği düşük olan ya da sahte internet sitelerinde bu uyarıları tek tek inceleyebilir, gerekirse 'Send Report' butonuna tıklayarak siteyi incelenmesi için Google'a bildirebilirsiniz.