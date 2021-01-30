Google Dokümanlar için yeni yayınlanan özellikle bir belgede etiketlediğiniz kişinin çevrimdışı olup olmadığını öğrenebileceksiniz. Bununla birlikte eğer o kişi veya kişiler çevrimdışıysa ne zaman müsait olacakları hakkında da bilgilendirileceksiniz.

Kullanıcılarına sunduğu ürünlerini ve hizmetlerini sürekli yeni özelliklerle donatmaya devam eden Google, bugün Dokümanlar platformuna bir yenilik kazandırdı. Web tabanlı kelime işlemcisi, yeni gelen özellikle birlikte bir dokümanı düzenleyen gruplara oldukça yararlı bir bilgi sunacak.

Google Dokümanlar, artık bir iş arkadaşınızı etiketlediğinizde eğer o arkadaşınız çevrimdışı durumdaysa sizi bilgilendirecek. Bunun da ötesinde, bilgilendirmenin detaylarına tıkladığınızda o an çevrimdışı olan kişi veya kişilerin ne zaman tekrar çevrimiçi olacakları gösterilecek.

Etiketlediğiniz kişinin ne zaman geri döneceği de gösterilecek:

Google'da çevrimdışı olup olmadığınızsa Google'ın Takvim hizmetinde "Ofis dışında" etkinliğinizi oluşturmanızla birlikte anlaşılabilecek. Bunun için Takvim ayarlarınıza giderek Genel > Çalışma Saatleri > Çalışma saatlerini etkinleştir seçeneğine basmanız, çalıştığınız günleri seçmeniz ve uygun olduğunuz saatleri belirtmeniz gerekiyor.

Kendinizi ofis dışında göstermek için yine Takvim uygulaması üzerinde "Ofis dışında" seçeneğine tıklamalı ve ofis dışında olacağınız tarihleri seçmelisiniz. İsteğe bağlı olarak zaman aralığını güncelleyebilirsiniz. Ayrıca ofis dışında olduğunuzun diğer kişiler tarafından anlaşılması için sizi etiketleyen kişinin takviminizi görüntüleme izni olması gerekir.

Özellikle çalışanlar için oldukça yararlı olan yeni özellik, şu anda Google Workspace kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özellik, şubat ayının sonuna kadar dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yayınlanacak.