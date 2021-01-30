Biz henüz 6-7 yaşlarımızda televizyon karşısında çizgi film izlerken 6 yaşındaki bu çocuk, IBM'in yazılım kurslarını tamamladı. Hindistan doğumlu Kautilya, tamamladığı kursların ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi de başardı.

Birçoğumuz 6 ya da 7 yaşındayken henüz ilkokula yeni başlamış, alfabeyi yeni ezberlemiş ve yazı yazmayı yeni öğrenmiştik. Vaktimizin çoğunu televizyonda çizgi film izleyerek geçirmiş, gördüğümüz olayların gerçek dünyada da olduğunu hayal etmişizdir. Fakat Birleşik Krallık'ta bir çocuk, bu yaşlarda gerçektende büyük bir iş başardı.

Kautilya Katariya isimli yedi yaşındaki bu çocuk, yeni neslin nasıl imkânlara sahip olduğunun en büyük kanıtlarından birisi oldu. Kautilya, henüz 6 yaşındayken IBM'in yapay zekâ kurslarının da dâhil olduğu çeşitli bilgisayar kurslarına katıldı. Hindistan doğumlu Kautilya, geçtiğimiz eylül ayında "En genç bilgisayar programcısı" olarak Guinness Rekolar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

IBM'den 5 farklı sertifika aldı:

6 yıl 346 günlükken adını rekorlar kitabına yazdırmayı başaran Kautilya, yapay zekânın yanı sıra veri bilimi kurslarına da katıldı. Küçük yaştaki bilgisayar meraklısı, IBM'in blog yazısının yeni konusu oldu. IBM, Kautilya'nın şu anki başarısına ulaşmasını sağlayan kursları da paylaştı.

Paylaşılan yazıya göre Kautilya, Kasım 2020 tarihinde Python yazılım dili ve yapay zekâ alanlarında IBM'den beş farklı sertifika aldı. Kautilya, IBM'in edX'te yer alan Foundations of AI (Yapay Zekâ Temelleri) ve Python for Data Science (Veri Bilimi için Python) kurslarını tamamladı.

Karantina sürecinde de yazılıma daha fazla odaklanma fırsatı bulan Kautilya, yazılımın dünyamızda ne kadar erişilebilir hale geldiğini bir kez daha kanıtladı. Küçük yaşta başarı hikâyelerini duyduğumuz onlarca genç bunun bir diğer kanıtı olurken Kautilya, bize yeniden bu temelin öğrenme isteğiyle atıldığını gösterdi. IBM'in kursları için hiçbir şekilde "ucuz" sıfatını kullanamayacak olsak da internette pek çok uygun fiyatlı ya da ücretsiz kursların olduğunu hatırlatmak gerekiyor.