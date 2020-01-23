Google, 'Drive' Hizmetinin Web Uygulamasını Kullanıma Sundu

Google, pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Drive hizmetinin web uygulamasını oluşturdu. Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulan web uygulaması, ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza, "bulut" olarak isimlendirilen yeni bir teknoloji girdi. Bu teknoloji, tüketicilerin kendileri için önemli olan dosyaları bir sunucuya aktarmasına ve daha sonra da yine aynı sunucu üzerinden erişmesine imkan sağlıyor. Yani bulut teknolojileri, özellikle kişisel dosyaların saklanması adına büyük katkı sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google da bulut hizmeti sunan şirketlerden bir tanesi. Google'ın bulut hizmeti "Drive" olarak isimlendiriliyor ve tüketiciler, Google sunucularında saklamak istedikleri dosyaları bu servise yüklüyorlar. Google şimdi, bulut depolama hizmeti için çok önemli bir geliştirme yaptı ve Drive'ın bir web uygulamasını oluşturdu. Böylelikle kullanıcılar, artık daha iyi bir Drive deneyimi yaşayabilecekler.

Google'ın Drive hizmeti için sunduğu web uygulaması; Windows, macOS ve Google'ın Chromebook'larında kullanılabiliyor. Uygulamayı internet tarayıcınız üzerinde kurduktan sonra Drive hizmetinden tıpkı yerel bir uygulamaymış gibi yararlanmaya başlıyorsunuz. Böylelikle sizlere, daha temiz bir Drive deneyimi sunuluyor.

Drive uygulama hizmeti, şu an için sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunuluyor. Çünkü Drive'ın yeni web uygulaması tam anlamıyla kullanıma hazır durumda değil. Ancak bir süre sonra Google, gerekli tüm işlemleri tamamlayacak ve Drive'ın web uygulamasını tüm kullanıcıların hizmetine sunacak.

Google Drive'ın web uygulamasını nasıl kullanabilirsiniz?

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Google Drive'ın web uygulaması, şu an için tüm kullanıcılara sunulmuyor. Ancak sizler de Google'ın imkan verdiği şanslı kullanıcılardan bir tanesi olabilirsiniz. Eğer şansınızı denemek ve Google Drive'ın web uygulamasının tarafınıza sunulup sunulmadığını öğrenmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Eğer Google, hesabınız için Drive hizmetine ait web uygulamasını tarafınıza sunmuş ise, bunu adres çubuğunun sonunda bulunacak yuvarlak içerisindeki "+" simgesinden anlayabilirsiniz. Bu simgeye tıklamanız durumunda, Google Drive'ın web uygulamasını yükleyebiliyorsunuz ancak eğer böyle bir simge yoksa, şanslı kullanıcılardan bir tanesi değilsiniz demektir.

Eğer Google Drive uygulamasını yükleyebilirsiniz, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi basit bir arayüzle karşılaşacaksınız. Bu arayüzün en dikkat çeken noktası, adres çubuğunun gizlenmiş olması. Ayrıca söz konusu web uygulamasının daha işlevsel ve hızlı olduğunu da söyleyebiliriz.