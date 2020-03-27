Google, görüntülü sohbet uygulaması Duo'nun grup sınırını 8'den 12'ye çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, artık daha kalabalık gruplar oluşturarak sohbet edebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüketiciler için onlarca hizmet veriyor ve bu hizmetlerden bir tanesi de "Duo". Kullanıcılara sesli ve görüntülü arama yapabilme imkanı sunan Duo, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Şimdiyse Google, Duo kullanıcılarının en azından şu sıralar fazlasıyla ihtiyaç duydukları bir yeniliği hayata geçirdiklerini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, insanları evde kalmak zorunda bıraktı. Çünkü bu virüs, solunum yolu aracılığıyla bulaşıyordu ve insanların bu virüsten korunabilmek için yapmaları gereken ilk şey, toplu alanlardan uzak durmaktı.

Bu durum, pek çok şirketi evden çalışma modeline geçmeye mecbur bırakta ve görüntülü konuşma uygulamalarına olan ilgi de artmış oldu. Bu durumu görmezden gelemeyen Google, Duo kullanıcıları için grup sohbetlerinde bir iyileştirme gerçekleştirdi.

Google Duo, bugüne kadar en çok 8 kullanıcının aynı görüşmeye bağlanmasına imkan sağlıyordu. Ancak bu durum, artık geçerliliğini yitirdi. Google yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, bundan sonra 12 kullanıcının aynı aramaya dahil olabileceği belirtildi. Yani Google Duo kullanıcıları, artık daha kalabalık gruplar oluşturup daha verimli görüşmeler yapabilecekler.

Google, grup görüşme sınırının 12'ye yükseltilmesinin pandemi süreci için geçici bir uygulama mı yoksa kalıcı bir özellik mi olduğunu açıklamadı ancak şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Google Duo'nun sahip olduğu özellikler yakın zamanda iyileştirilmeye devam edilecek.