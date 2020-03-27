Google Play Store, Arama Sonuçlarındaki Bilgileri Artırdı

Bünyesindeki 2.8 milyondan fazla uygulama ile dünyanın en büyük mobil uygulama mağazası olan Google Play Store, artık arama sonuçlarında uygulamanın toplam indirme sayısını ve boyutunu doğrudan görebilmenizi sağlıyor.

Dünyanın en büyük uygulama mağazalarından biri olan Google Play Store'da uygulama yüklemek son derece kolaydır. Sadece Play Store’u açın, istediğiniz uygulamayı arayın ve Yükle'ye dokunun ancak halihazırda 2.8 milyondan fazla uygulama barından bir yerde ilk kez indireceğiniz bir uygulama hakkında indirmeden önce daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Bununla birlikte, aynı kategorideki farklı uygulamaları karşılaştırırken dikkate almanız gereken birkaç önemli detay vardır. Bunların başında şüphesiz kullanıcı incelemeleri, indirme sayısı ve uygulamanın boyutu gelir. Google artık bu bilgileri doğrudan arama sonuçlarında gösteriyor.

Play Store'daki arama sonuçları, önceden yalnızca geliştiricinin adını, uygulamanın derecelendirmesini ve fiyatını gösteriyordu. Şimdi bunlara, uygulama boyutu ve indirme sayısı da eklendi. Ayrıca önceden yüklediğiniz uygulamaların altında da bundan sonra ‘Yüklü’ veya ‘Güncelle’ ibareleri olacak.

Çığır açan bir yenilik olmamasına rağmen, kullanıcı deneyimine katkı sağlayan bu değişiklik, uygulamalar hakkındaki bilgilere çok daha şeffaf ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına imkan sağlıyor. Bununla birlikte söz konusu değişikliği henüz Play Store’da görmediyseniz endişelenmenize gerek yok zira uygulama mağazasındaki bu yenilik kullanıcılara yavaş yavaş sunulacak.