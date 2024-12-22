Google Files'a çok kullanışlı bir yapay zekâ özelliği eklendi. Bu özellik, görüntülediğiniz PDF hakkında Gemini'a soru sormanızı sağlıyor. Ancak kullanmak için ücretli aboneliğe ihtiyaç var.

Google, yapay zekâ modeli Gemini’ı her bir hizmetine entegre etmeye çalışıyordu. Dokümanlar’dan Arama’ya kadar her yerde bu modeli görmeye başlamıştık. Şimdi ise Files uygulamasına çok iyi bir özellik eklendi.

Google Files’ın son güncellemesiyle birlikte uygulamaya yeni bir Gemini özelliği eklendi. Bu özellik, karmaşık PDF’leri görüntülerken yapay zekâdan yardım almanızı sağlayacak.

Görüntülediğiniz bir PDF hakkında istediğiniz soruyu sorabileceksiniz

*Mishaal Rahman tarafından alınan ekran görüntüsü.

Yeni gelen özellik, Google Files’da bir PDF’i görüntülerken Gemini’ı açtığınızda ona o dosya hakkında “Bu PDF hakkında soru sor” butonu yoluyla sorular yönetmenizi sağlıyor. Böylece dosya içinde gezinmek yerine direkt yapay zekâdan yardım alabiliyorsunuz.

Maalesef bu özellik herkes tarafından kullanılamıyor. Yararlanmak için şirketin Gemini Advanced ismini verdiği ücretli abonelik sistemine abone olmanız gerekiyor. Bu aboneliğin ülkemizde ayda 719,99 TL’ye satıldığını belirtelim.