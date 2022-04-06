Google, Haritalar uygulamasına gelecek yeni özellikleri bugün paylaştığı blog yazısıyla açıkladı. Bu özellikler arasında belirlenen rota üzerindeki ücretli yolların toplam tahmini tutarını da gösterecek özellik yer alıyor.

Günümüzde bilmediğimiz yollarda yolculuk, internet ve harita uygulamaları sayesinde artık son derece kolay bir hale gelse de bu yollar hakkında halen sunulmayan pek çok detay bulunuyor. Dünyanın en çok kullanılan harita hizmeti olan Google Haritalar da yeni blog yazısına göre artık yolculuk rotası hakkında daha fazla detay sunacak yeni özelliklere kavuşacak.

Google tarafından paylaşılan habere göre Google Haritalar, belirlenen rotayı ücretli ya da ücretsiz yollar üzerinden gitmenizi sağlayacak. Ücretli rotaların gösteriminde yolda ödeyeceğiniz tüm ücret de haritalar üzerinde doğrudan gösterilecek. Gelin, birçok ülkeye ilk kez gelecek bu özellik dahil Google Haritalar’a gelecek yeni özelliklere yakından bakalım.

Ücretli yollar için tahmini tutar gösterilecek:

Google, artık rota üzerinde yer alan ücretli yolların tahmini olarak kaç paraya patlayacağı konusunda bilgi sunacak. Uygulama, daha önce yalnızca rotanın ücretli yol içerdiğini belirtiyordu.

Trafik ışıkları ve dur tabelaları da artık Google’a geliyor:

Google, navigasyonla sürüş deneyimini iyileştirmek için artık rota üzerinde yer alan ışıkları ve dur tabelalarının olduğu yerleri harita üzerinde kullanıcıya gösterecek. Yeni özellik, iOS, Android, Android Auto ve CarPlay için önümüzdeki haftalarda yayımlanacak.

iOS kullanıcılarına özel yeni özellikler: