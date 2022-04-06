Günümüzde bilmediğimiz yollarda yolculuk, internet ve harita uygulamaları sayesinde artık son derece kolay bir hale gelse de bu yollar hakkında halen sunulmayan pek çok detay bulunuyor. Dünyanın en çok kullanılan harita hizmeti olan Google Haritalar da yeni blog yazısına göre artık yolculuk rotası hakkında daha fazla detay sunacak yeni özelliklere kavuşacak.
Google tarafından paylaşılan habere göre Google Haritalar, belirlenen rotayı ücretli ya da ücretsiz yollar üzerinden gitmenizi sağlayacak. Ücretli rotaların gösteriminde yolda ödeyeceğiniz tüm ücret de haritalar üzerinde doğrudan gösterilecek. Gelin, birçok ülkeye ilk kez gelecek bu özellik dahil Google Haritalar’a gelecek yeni özelliklere yakından bakalım.
Ücretli yollar için tahmini tutar gösterilecek:
Google, artık rota üzerinde yer alan ücretli yolların tahmini olarak kaç paraya patlayacağı konusunda bilgi sunacak. Uygulama, daha önce yalnızca rotanın ücretli yol içerdiğini belirtiyordu.
Google Haritalar'da Ücretli Yollar Nasıl Kapatılır?
Trafik ışıkları ve dur tabelaları da artık Google’a geliyor:
Google, navigasyonla sürüş deneyimini iyileştirmek için artık rota üzerinde yer alan ışıkları ve dur tabelalarının olduğu yerleri harita üzerinde kullanıcıya gösterecek. Yeni özellik, iOS, Android, Android Auto ve CarPlay için önümüzdeki haftalarda yayımlanacak.
iOS kullanıcılarına özel yeni özellikler:
- Google Maps’e ana ekrandaki yeni widget’lardan ulaşılabilecek: Google Haritalar, iOS kullanıcıları tarafından yeni widget’lar sayesinde kolaylıkla kullanılabilecek. Kullanıcılar, işaretledikleri varış noktalarını iOS ana ekranlarında doğrudan görebilecekler ve rota hakkında bilgi alabilecekler.
- Apple Watch ile navigasyon: Apple Watch kullanıcıları, artık doğrudan Watch akıllı saatleri üzerinden yol tarifi alabilecekler. Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtilen bu özellikle artık sürekli telefona bakmak gerekmeyecek.
- Siri ve Spotlight ile yol tarifi alma: Google Maps, doğrudan Spotlight, Siri ve Kestirmeler’e entegre ediliyor. Kestirmeler’in kurulumunun ardından kullanıcılar, ‘Hey Siri, yol tarif et’ ya da ‘Hey Siri, Google Haritalar’da ara’ diyerek Google Haritalar’a doğrudan erişebilecekler. Özelliğin önümüzdeki aylarda gelmesi, Siri aramalarının da bu yaz aylarının sonlarına doğru iyileştirmesi hedefleniyor.