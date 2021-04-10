Damat, Google Haritalar Yüzünden Yanlış Gelinle Evleniyordu

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen talihsiz olayda bir damat, az kalsın yanlış gelinle evleniyordu. Google Haritalar'ın yanlış yönlendirmesi yüzünden başka düğüne giden damadın durumu, bir konuk tarafından çok sonra fark edildi.

Geçtiğimiz günlerde Endonezya’da akıl almaz bir olay yaşandı. Google Haritalar’ın azizliğine uğrayan bir kişi, kendi evleneceği düğün yerine başkasının düğününe gitti. Durumu sonradan öğrenen damat, az kalsın yanlış kişiyle evlenecekti.

Komedi filmlerine konu olmaya hak kazanan olayda ne damat, ne de konuklar durumun farkına uzun süre varamadı. Hiçbir gariplik yokmuşçasına sohbet eden damat ve konuklar, bir kişinin uyarmasıyla durumun farkına vardı.

'Şok yaşadım, hiçbirini tanıyamadım'

The Indian Express gazetesinin yayınladığı habere göre o gün düğünü olan bir damat, evleneceği yere giderken Google Haritalar uygulamasını kullandı. Yolu bulmak için telefona bakan adam, uygulamanın hatası yüzünden komşu köydeki bir düğüne gitti. Akıllara zarar bir tesadüf, asıl damadın düğüne geç gelmesine neden oldu.

Damat ve ailesi, düğüne gelirken tuvalet aramak zorunda kaldılar. Asıl damat uzun süre düğüne gelemese de yanlış damat sayesinde yokluğu hissedilmedi. Olayı anlatan gelin Maria Ulfa, gazetecilere şu ifadelerde bulundu: "Bu adama eşlik eden insanları görünce tam bir şok yaşadım, çünkü hiçbirini tanımıyordum."

Konuklardan biri durumu fark etti

Google Haritalar yüzünden yanlış düğüne gelen damat ve yakınları, diğer konuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Hatta damat ve ailesi, diğer konuklarla bir süre sohbet de etti. Sonunda gelinin yakınlarından biri, bir gariplik olduğunu fark etti zira asıl gelin Maria’nın müstakbel eşi Kendal doğumluydu. Ancak düğündeki damat ve yakınları Pemalang’dan gelmişti.

Durumu fark eden konuk, diğerlerine haber verdi. Gelin Ulfa’nın ailesi, navigasyon uygulamasının azizliğine uğrayan damat ve yakınlarına düğünlerini bulmakta yardımcı oldu. Sonuç olarak kimse yanlış kişiyle evlenmese de yaşanan olay, internet kullanıcılarına 'Nasıl yani?' dedirtti.