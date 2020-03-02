Nokia’nın Dünyayı Değiştiren 11 Telefonu

Cep telefonu piyasasının eski kralı Nokia, zamanında kazandığı paraları sürekli yeni şeyleri denemek için harcamıştı. Bu denemelerde bazıları ciddi derecede başarısız olurken, bazıları ise tüm dünyanın telefon anlayışını değiştirdi ve iletişimde devrim yarattı.

Nokia, 2000'li yılların kralı olan bir cep telefonu üreticisiydi. Özellikle 1990-2008 yılları arasında çıkardığı modeller ile o yıllar için gelecek kabul edilebilecek, şu an günümüz modellerinin sahip olduğu teknolojilerin öncülüğünü yapmıştı. Örneğin taşınabilir konsolların atası olan N-Gage’i piyasaya sürmüştü ve büyük oyun firmalarıyla daha o zamanlar rekabet etmişti. N-Gage’e çıkan Call of Duty gibi özel oyunlarla bu işin geleceği olduğunu göstermişti. Ancak gösterdiği gelecekte kendisi yer alamadı.

Yıllar boyu çok farklı konseptler deneyen Nokia, kimi zaman çuvalladı ancak kimi zaman da dünyadaki cep telefonu piyasasına yön verdi. Daha önce Nokia tarihinin en kötü telefonlarını listelemiştik. Bu içeriğimizde ise tarihe yön veren Nokia cep telefonlarına göz atarken sizleri de ufak da bir nostalji turuna çıkarıyoruz.

Nokia tarihinin dünyayı değiştiren telefonları:

Nokia Cityman (1987)

Nokia 8110 (1996)

Nokia 5110 (1998)

Nokia 3210 (1999)

Nokia 8210 (1999)

Nokia 3310 (2000)

Nokia 6310 (2002)

Nokia N93 (2006)

Nokia N95 (2007)

Nokia E71 (2008)

Nokia Lumia 1020 (2013)

Nokia Cityman (1987)

Kullandığı MHz düzeylerinden ismini alan, 450 ve 900 isimli iki farklı modelde piyasaya sunulan Cityman, Nokia’nın ilk cep telefonuydu. Çıktığı dönem son teknoloji olarak adlandırılıyordu ve sadece zenginler kullanıyordu. Buradan ne kadar yaşlandığımızı anlayabilirsiniz. Tuğla görünümlü cihaz, bir Finlandiya şirketi Nokia’nın günümüze kadar gelmesini sağlayan sermayeyi kazanmasına yarayan şey olmuştur.

Nokia 8110 (1996)

Bu muza benzer ünlü cep telefonu, The Matrix’te Keanu Reeves’in kullanmasıyla bir hayli popüler hale gelmişti. Telefonun tuşlarını kapatan bir kapağa ve kavisli bir tasarıma sahip Nokia 8110, çok farklı özelliklere sahip değildi ancak dediğimiz gibi The Matrix’te kullanıldığı için ün salmıştı.

Nokia 5110 (1998)

Özellikle gençler arasında fazlasıyla popüler olan Nokia’nın 5110 modeli, zamanının ötesinde özelliklere sahip olduğu için çok insanlardan çok ilgi görmüştü. Telefonun bataryası günlerce gidebiliyordu ve efsane yılan oyununa sahipti. Ayrıca telefonun ön panelini kaldırıp çeşitli renkli tuşlarla özelleştirebiliyordunuz.

Nokia 3210 (1999)

Eğer biraz yaşınız varsa bu telefonu muhtemelen kullanmışsınızdır. Dünya çapında 160 milyon adet satan Nokia 3210, anteni bulunmayan ilk cep telefonuydu. Kasası sert, güvenilir ve taşıması kolaydı. Aslında Nokia 3310’un yerine bu telefon daha popüler olmalıydı gibi görünüyor ancak tabii ki onun yerini hiçbir şey tutmaz <3.

Nokia 8210 (1999)

Oldukça hafif olan Nokia 8210’un taşınabilirliği çok kolaydı zira telefonun ağırlığı sadece 79 gramdı. Telefonda yazıcılar ve bilgisayarlarla bağlantı kurabileceğiniz kızılötesi teknolojisi bulunuyordu. Kızılötesi teknolojisini bilmeyenler için, Bluetooth’un atası diye tanımlayabiliriz.

Nokia 3310 (2000)

Tarihin en kuvvetli telefonlarından olan 3310, son yıllarda internet ortamının da yaygın bir karikatürü haline gelmiş durumda. 130 milyon adede yakın birim satan Nokia 3310’un şarjı günlerce gidiyordu. Efsane yılan ve uzay gemisi oyunlarıyla ve renk seçenekleri bol olan kasasıyla özellikle gençlerin favorisiydi bu telefon. Hatta kendi zil sesinizi bile oluşturabiliyordunuz. Nokia’nın en unutulmaz telefonu bu telefon diyebiliriz.

Nokia 6310 (2002)

Nokia 6310, Bluetooth bağlantı ve ses kaydetme özellikleriyle özellikle iş dünyasında oldukça popüler olan bir cep telefonuydu. Telefonun yine uzun günler boyunca gidebilen bataryası ve arabada tutucuyla birlikte kullanılabilmesi telefonun popülaritesini daha da arttırmıştı.

Nokia N93 (2006)

S60 temelli Nokia N93, sadece multimedyadan ibaret bir cihazdı. Telefonun ekranını yan çevirip yatırarak bir el kamerası olarak kullanabiliyordunuz. Video kalitesi her ne kadar o dönemde yüksek olmasa da bu teknoloji büyük bir şeydi. Neredeyse DVD kalitesinde video çekebildiğiniz cihazı televizyona bağlayarak videolarınızı seyredebiliyordunuz.

Nokia N95 (2007)

Piyasaya sürüldüğü zaman Nokia N95, dünyanın en güçlü cep telefonuydu. Gerçek anlamda bir cep bilgisayarıydı ve neredeyse her şeyi yapabiliyordu. 5 MP kamerası, GPS’i, Flash temelli internet tarayıcısıyla birlikte piyasayı domine etmişti. Eğer iPhone’un gelişi ile piyasa tamamen dokunmatiğe dönmeseydi, muhtemelen N95 uzun bir süre tahtını koruyacaktı.

Nokia E71 (2008)

BlackBerry’ye resmen ders veren ve iPhone’un dokunmatik ekranına meydan okuyan telefon olan Nokia E71, çıktığı dönem ailelerin lise çağındaki çocuklarına sıklıkla aldığı bir cep telefonuydu ve çok popülerdi. Aynı N95 gibi web tarayıcısı ve kamera özelliklerine sahip olan telefonun ekstradan QWERTY klavyesi vardı ve birçok multimedya tuşu bulunuyordu. Hatta bu cihazla Wi-Fi’a bile bağlanabiliyordunuz. (0.facebook zamanları…)

Nokia Lumia 1020 (2013)

Windows işletim sistemine sahip ilk kamera telefonu olan Nokia Lumia 1020, tam 41 MP PureView bir kameraya sahipti ve Nokia’nın Microsoft’a satılmadan önce piyasaya sürdüğü son amiral gemisi telefondu, tabii ki dönemine kıyasla.

Böylelikle bir Webtekno listesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için takipte kalmayı ve düşüncelerinizi/önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)