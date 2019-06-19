Google'ın geliştirici ekibi, geliştirdikleri yeni algoritma ile geniş açılı fotoğraflarda yanlara doğru esneyen yüz sorununa bir çözüm getirmeyi planlıyor.

Akıllı telefonların artık ön kamera, arka kamera, geniş açılı kamera, derinlik kamerası derken üstlerinde üç-dört farklı görüntü sensörü olmasına alıştık. Bu teknolojinin önemli getirilieri var ancak kusursuz değiller.

Geniş açılı kameralar ile yapılan çekimlerde, fotoğrafın kenarlarına doğru gidildikçe yapılar bozuluyor ve görüntüler gittikçe uzuyor gibi görünüyor. Bu durum, bir manzara fotoğrafı çekerken büyük bir sorun teşkil etmese de söz konusu insanların yüzleri olduğunda ortaya ciddi bir sorun çıkıyor. Pek çoğumuzun aşina olduğu ve alıştığı şekilde, insan yüzlerinde ciddi bir yamulma, aşağıya ya da yukarıya doğru yayılma ve uzama gözleniyor.

Bu durumu çözmek için şu anda kullanılan iki tane alternatif var. Bunlardan ilki, basit bir düzeltme algoritması kullanmak. Bu algoritmalarda resimdeki bütün perspektif harita çizgilerinin bükülmesi gerektiği için görseller gittikçe daha bozulmuş hale geliyor. Yüzler daha iyi görünse de arkada bulunan mimari çizgiler ya da ufuk çizgisi gibi düz ve keskin hatlar yamuluyor.

Google ekibi tarafından geliştirilen algoritma, çekilen fotoğraftaki nesneleri tanımlayarak, seçici şekilde perspektif düzeltme uyguluyor. Yani geniş açılı bir fotğrafta ufuk çizgisini, arkada duran kolonu ya da pencereyi eğip bükmeyen uygulama yalnızca kişinin yüzünde düzeltmeler uyguluyor.

SIGGRAPH 2019’da tanıtılan teknolojinin ‘interaktif olacak kadar hızlı’ olduğu açıklandı ama bu ifadeyle ne kastedildiği açıklanmadı. İfadenin, gerçek zamanlı olarak video aramalarında kullanılabileceği anlamına mı yoksa siz daha fotoğrafı çekmeye hazırlanırken görüntüyü düzelteceği anlamına mı geldiği belli değil. Google’dan özelliğin ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Pixel telefonlara bu algoritmayı kullanan bir güncelleme gelip gelmeyeceği, gelirse ne zaman geleceği henüz belli değil.

Aşağıda yer alan videoda, Google ekibi tarafından geliştirilen algoritmanın becerilerini görmek mümkün.