Son yılların en popüler özelliklerinden biri olan karanlık mod, Google aramalara da gelmeye hazırlanıyor. Google'ın masaüstü bilgisayarlardaki arama özelliği için karanlık modu test ettiği öne sürüldü.

Özellikle akşam saatlerinde bilgisayar kullananlar için gece modu özelliği neredeyse olmazsa olmaz kabul ediliyor. 9to5Google'a göre Google, masaüstü internet sitesinde arama için karanlık modu getiriyor. Testlerde bu özelliğin ana sayfayı etkilemediği ifade ediliyor.

Görünüş ise genel olarak çok da değişmiyor. Test moduna erişebildiğinizde arka planın koyu gri olduğunu ve Google logosunun da beyaz hale geldiğini görüyorsunuz. Düğmeler ise yine mavi renkte karşımıza çıkıyor.

Testler başladı

Google'ın testleri ne zaman herkese yayacağı, hatta testleri herkese yayıp yaymayacağı şu anda bilinmiyor. Yine de bu kadar popüler ve kullanıcılar tarafından da istenen bir özelliğin önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Hem macOS hem de Windows 10 bir süredir karanlık temaya sahip. Chrome da hali hazırda belli sitelerde karanlık modu destekliyor.

Firma şu anda A/B testi aşamasında bulunuyor. Bu testte temel olarak benzer demografiklere sahip kullanıcılara farklı arayüzler gösteriliyor. Aslında bu özellik genel olarak mobil cihazlarda yaygın olsa da masaüstünde pek de karşımıza çıkmıyor.

Arama bölgesi ise gri bir hat ile belirtiliyor. Mikrofon gibi düğmeler mavi olarak kalıyor. Siyah metinlerin yerini gri metinler alıyor. Ayrıca özellik test aşamasında olduğu için şu anda kullanıcıların bu modu devredışı bırakması ya da aktifleştirmesi de mümkün değil.

Google karanlık moda yabancı değil

Google'ın masaüstü sistemler için kullanılabilen pek çok sayfası var. Bu sayfaların bir kısmında da karanlık mod özelliği yer alıyor. Bunların arasında YouTube, YouTube TV, YouTube Music ve Google Keep gibi sayfalar yer alıyor.

Ekran görüntülerine göre özellik yalnızca Chrome'da değil, Firefox gibi üçüncü parti internet tarayıcılarını kullanan kişilerde de karşımıza çıkabiliyor. Bakalım Google bu özelliği ne zaman herkesin beğenisine açacak?