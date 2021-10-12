Google, bugün gerçekleştirdiği Cloud Next etkinliğinde bulut hizmetine getirdiği birçok yenilikten ve geliştirmeden bahsetmişti. Bu geliştirmelerden biri de kullanıcıların bulut hizmeti kullanımlarının ne kadar karbon emisyonuna sebep olduğunu gösteren detaylı raporlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte özelliğin detayları.

Google, bugün gerçekleştirdiği Cloud Next adlı etkinliğinde yeni iş birliklerini, halihazırda sunduğu hizmetlerinde yaptığı geliştirmeleri ve platforma genel olarak gelen yenilikleri duyurdu. Bu bağlamda yapay zekâ ve makine öğrenimi konusunda çalışan kişilerin işlerini tek bir yerden görmelerini sağlayacak olan söz konusu geliştirmeler, ilerleyen zamanlarda tam halleriyle platforma eklenmiş olacak.

Platform üzerinde yapılan işleri daha kolay ve verimli kılmaya yönelik getirdiği yeniliklerin yanında Google, doğa dostu politikalar izlediğini gösteren bir hamle daha yaparak kullanıcılarının ne kadar karbon emisyonuna sebep olduğuna dair verileri görmelerini sağlayacak bir özellik de getirdi.

Cloud kullanımının ne kadar karbon emisyonuna sebep olduğu izlenebilecek:

Google Cloud’un veri ve teknoloji alanındaki projelerinin yönetiminden sorumlu olan Jenn Bennett; HSBC, L’Oréal ve Atos gibi müşterilerle yaptıkları iş birlikleri sayesinde karbon ayak izi raporu sunmada yeni bir şeffaflık seviyesi elde edildiğini söyledi.

Yürütülmekte olan bir projeye, ürüne ya da bulundukları bölgeye göre müşterilerin hangi zaman aralığında ne kadar karbon emisyonuna sebep olduklarını izleyebileceklerini belirten Bennett, şirketler detaylı raporlarını ellerine aldıktan sonra sebep oldukları iklim etkilerini nasıl azaltacaklarına dair tavsiyeler almalarının bir sonraki adım olduğunu söylüyor.

Bu tavsiyelerin gösterilmesi için de Unattended Projects (Bakılmamış Projeler) kısmında öneriler sekmesi görülecek. Buradan kullanıcılar, gereksiz kaynakları devre dışı bırakarak hem daha sade bir proje ortamına sahip olacak hem de sebep olunan emisyon seviyesini azaltacak.

Bunun yanında Cloud’un karışıklığından kullanıcıları kurtaran Active Assist Recommender bölümüne de Sustainability Impact kategorisi eklenecek. Bu da kullanıcıların Cloud ayarlarını en verimli şekilde optimize etmelerini sağlayacak.