Google'ın anket uygulaması olan Opinion Rewards kredilerinin bir yıl kullanım süresi bulunuyor. Söz konusu bakiyeleri, Google Play Filmler ve Google Play Kitaplar gibi uygulamalarda kullanmak mümkün.

Google tarafından geliştirilen Opinion Rewards, ödül tabanlı bir program olarak biliniyor. Opinion Rewards, Android ve iOS için bir anket mobil uygulaması olarak başlatıldı. Uygulama, kullanıcıların anketleri yanıtlamasına ve böylece ödüller kazanmasına olanak tanıyor.

Google Opinion Rewards kullanıcıları, 2019 yılının sonlarında gafil avlandı. Bunun nedeni, kullanıcıların güçlükle kazandığı kredilerin Google’ın politika değişikliği nedeniyle aniden kaybolması... Yeni kararla birlikte, kredilerin süresi kazanılmasından bir yıl sonra sona erecek şekilde ayarlandı. Kredilerin son kullanma tarihinin kaçırılmaması adına, bu kredileri oyun, film ve daha fazla alanda harcamak mümkün.

Opinion Rewards kredilerinin harcanabileceği yerler:

Opinion Rewards kredilerini harcamanın en yaygın yöntemlerinden biri, kredileri Google Play Store’da kullanmak olarak karşımıza çıkıyor. Bakiye; uygulama satın almak, Google Play Filmler ve TV'den film satın almak veya kiralamak, Google Play Kitaplar'dan edebi bir maceraya dalmak gibi seçeneklerde harcanabiliyor.

Kredilerin çoğu doğrudan Google Play Store’da harcanabilse de, bu noktada bazı istisnalar mevcut. Örnek vermek gerekirse, Stadia oyuncuları, Opinion Rewards kredilerini Stadia Dijital Store’dan oyun ve genişletilmiş DLC içeriklerinde harcayarak bunları satın alabilme imkanına sahip. Bununla birlikte iOS kullanıcıları, Opinion Rewards kredilerini PayPal’a aktarma seçeneği üzerinden kullanma hakkına kavuşuyor.

Opinion Rewards kredilerinin kullanım süresi 1 yıl:

Söz konusu kredilerin kullanılabileceği yerler olsa da bunların kullanılamayacağı alanlar da mevcut. Opinion Rewards, Google’ın faturalandırma API’sını kullanmayan ücretli aboneliğe dayanan uygulamalarda çalışmıyor. Krediler ayrıca Google Store'daki hiçbir donanımda veya aksesuarda kullanılamıyor. Bu da demek oluyor ki, yeni bir Pixel telefon, Chromecast cihazları veya Google Nest akıllı ev ürünleri için söz konusu krediler harcanamıyor.

Google Opinion Rewards kredilerinin nasıl kazanıldığından bahsetmek gerekirse, öncelikle mevzubahis uygulamayı Android ya da iOS cihaza indirmek ve yeni bir anket yayınlaması için Google’ı beklemek gerekiyor. Bir anketi tamamladıktan sonra, kazanılan kredilerin sürelerinin verildikten bir yıl sonra sona ereceğini tekrar hatırlatalım.