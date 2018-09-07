Google, Pixel 3'ün Resmi Tanıtım Tarihini Duyurdu

Aylar süren dedikoduların ve sızıntıların ardından, Google'ın Pixel serisinin yeni üyelerinin 9 Ekim'de resmi olarak duyurulacağı açıklandı.

Bir süredir lansman tarihiyle ilgili dedikoduların kol gezdiği Google Pixel 3 ve XL için nihai tarih sonunda elimize ulaştı: 9 Ekim. New York'ta düzenlenecek olan etkinlikte hem Google'ın yeni amiral gemileri hem de şu an bilgisi paylaşılmayan donanımlar duyurulacak.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere yayınlanan lansman görselinde '3' rakamının vurgulanmasıyla zaten Pixel 3 için herhangi bir endişemiz kalmadı. Ancak lansmanda, Wear OS'i daha çok geliştirmeyi planlayan Google'dan bir 'Pixel Watch' hamlesi beklenmiyor.

Daha önce de olduğu gibi resmi lansmanlarını Made by Google isimli YouTube sayfasından yayınlaması beklenen Google'ın, lansman gününde paylaştığı bütün bilgileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. O güne değin, Pixel 3 ve 3XL ile ilgili daha önce hazırladığımız haberlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: