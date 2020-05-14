The Information, Google'da kritik bir ayrılığın yaşandığını duyurdu. Yayınlanan habere göre Google Pixel telefonların kamera kalitesinde söz sahibi olan Marc Levoy, şirketteki görevinden mart ayında ayrıldı. Konuyla ilgili olarak ne Google ne de Levoy'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, sadece yazılım üzerine hizmet veren bir şirket değil. Android işletim sistemiyle milyonlarca akıllı telefona altyapı sunan şirket, Pixel serisi akıllı telefonlarıyla da en sade Android sürümünü kullanıcılara sunuyor. Pixel telefonlar, sahip oldukları Google Kamera uygulaması sayesinde rakiplerine göre çok daha zayıf donanımlar kullanmalarına rağmen yüksek kalite fotoğraf çekimleri gerçekleştirebiliyorlar.

Google'ın piyasaya sürdüğü akıllı telefonların kamera donanım ve yazılımlarından uzunca bir süredir Marc Levoy sorumluydu. Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile dostlukları yüksek lisans dönemine dayanan Levoy, yaklaşık 6 yıl önce, 2014 yılında Google bünyesinde çalışmaya başlamıştı. Şirket Levoy'a, Pixel telefonların kameralarını mümkün olan en iyi hale getirme görevini vermişti ve Levoy da bu görevi başarıyla sürdürmüştü. Şimdiyse Levoy'un Google'dan bir süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Marc Levoy, Pixel telefonların yüksek kaliteli kameralarından sorumluydu

The Information'da yer alan bir habere göre Levoy, mart ayında Google'daki görevinden ayrıldı. Pixel telefonlardaki HDR+, portre ve gece modu gibi özelliklerin geliştirilmesine öncülük eden Levoy, Google markalı akıllı telefonların bulunduğu konuma ulaşmasında pay sahibi olan isimlerden biriydi.

Bu ayrılıkla ilgili olarak ne Google cephesinden ne de Levoy'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Ayrıca bu ayrılığın nedeni ile ilgili de hiçbir şey bilinmiyor. Geçmiş dönemlerde ortaya atılan iddialar ise Pixel telefonlar ile ilgili olarak şirket içinde bazı karşıt görüşlerin olduğunu ortaya koyuyordu. Belki de Levoy, karşıt görüşlerden birine sahipti ve Google ile Levoy'un Pixel telefonlar üzerindeki düşünceleri bir noktada kesişemedi.