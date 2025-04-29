Google, Android telefonlara önceden yüklü gelen Play Oyunları uygulamasının fişini çekecek gibi görünüyor. Açık konuşmak gerekirse bu karar, çok da şaşırtıcı değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Henüz resmî bir açıklama olmasa da bu karar, oldukça mantıklı gibi görünüyor.

Eğer bir Android telefon kullanıyorsanız bilirsiniz; Google Play Store uygulamasına ek olarak Google Play Oyunlar uygulaması da telefonunuza yüklü gelir. Bu uygulama, Google Play Store'dan indirdiğiniz oyunlarla ilgili istatistiklere ulaşmanızı sağlar. Ayrıca Google Play Store'da bulunan oyunlara, bu bağımsız uygulama üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Google Play Oyunları, zaten bir süredir Google Play Store'a entegre olmaya başladı

Açık konuşmak gerekirse Google, bu kararı yeni almamış gibi görünüyor. Çünkü Google Play Oyunları'nın bazı özellikleri, zaten Google Play Store'a entegre edildi. Mesela oyunlardaki başarımlarınız için artık Google Play Oyunları'nı kullanmaya gerek yok. Öte yandan; Google Play Store kodları üzerinde yer alan bazı özellikler, bunun bu kadarla sınırlı olmayacağını gösteriyor. Google, Play Store uygulamasına "Oyuncu Profiliniz" ve "Diğer Oyuncuları Takip Et" özelliklerini getirmek için çalışıyor.

Google Play Oyunları uygulamasının fişinin çekilecek olmasının tek göstergeleri bunlar değil. Google, Play Oyunları uygulamasını çok uzun zamandır güncellemiyor. Özellikle de tasarım açısından hiçbir değişiklik yapılmıyor. İşte bu da Google Play Oyunları uygulaması ile ilgili spekülasyonların güçlenmesini sağlıyor. Bakalım Google, konuyla ilgili resmî açıklamayı ne zaman yapacak...