The New York Times tarafından yayımlanan yeni bir rapor, App Store ve Google Play'deki birçok canlı yayın uygulamasının çocuk istismarına ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

Dünya çapında milyarlarca insanın akıllı telefon kullanması nedeniyle uygulama mağazaları da büyük önem taşıyor. Tabii ki App Store ve Google Play en çok öne çıkanlar. Bu mağazalarda binlerce uygulama var. Maalesef kötü amaçlı kullanılanların sayısı da bir hayli fazla.

The New York Times (NYT) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, uygulama mağazalarının ciddi bir çocuk istismarı sorununa ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

80’den fazla uygulamanın çocuk istismarı için kullanıldığı görüldü

Raporda, canlı yayın uygulamaları incelendi. Apple ve Google’ın mağazalarında yer bulan bu uygulamaların çocuk istismarı için kullanıldığı görüldü. NYT’ye göre pedofililer, para ödeyerek bu uygulamalardan çocukların istismar edilmesini izliyorlarmış. Hatta Bigo Live gibi 80’den fazla uygulamada istismar edilmek istenen bu çocukların reklamının yapıldığı bile keşfedilmiş.

Maalesef yaşananlar bununla bitmiyor. Daha da karanlık bir yanı var. Raporda bulunan bilgilere göre direkt olarak bazı ebeveynler, çocuklarını bu tarz uygulamalardan ABD’deki pedofililere pazarlıyorlarmış. Bu tarz durumların en çok yaşandığı yerlerin ise gelişmemiş, fakir ülkeler olduğu eklenmiş.

Bazı örnekler de verilmiş. Örneğin bu tarz canlı yayın uygulamalarının birinde birkaç adam, bir annenin kız çocuğuna 10 dakika boyunca cinsel istismarda bulunması ve canlı yayında onlara göstermesi için 150 dolar ödemiş.

Maalesef bu rahatsız edici olaylar, internetin karanlık bir köşesinde değil, direkt olarak milyarların kullandığı iPhone ve Android cihazların uygulama mağazaları App Store ve Google Play’de yaşanıyor. Teknoloji devleri, umarız bu tarz raporlara dikkat edip gerekli önlemleri alır. Yoksa çok daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz.