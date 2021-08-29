Google'a karşı ABD'de 37 eyaletin başsavcıları tarafından açılan antitröst davasında ortaya çıkan yeni belgeler, şirketin Play Store'dan yalnızca 2019 yılında elde ettiği devasa geliri gözler önüne serdi. Uygulama geliştiricileri ve davaya dahil olan diğer gruplar, şirketin Play Store üzerinden indirilen uygulamalardan aldığı yüksek komisyonu da öne çıkardı.

Google ve Apple gibi teknoloji devleri, sık sık sektörde rekabete zarar verdiklerine ve güçlerini kötüye kullanarak tekelleşme yol açtıkları gerekçesiyle davalarla karşılaşıyorlar. Son olarak Google da Utah ve beraberindeki 36 eyaletin ve bölgenin başsavcıları tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Antitröst ihlali iddialarına yönelik açılan davada ortaya çıkan bir dosya, Google'ın Play Store üzerinden yalnızca 2019 yılında ne kadar gelir elde ettiğini ortaya koydu. Buna göre şirket, Play Store üzerinden 2019'da 11,2 milyar dolar gelir elde etti.

Google verilerin 'işlerini yanlış karakterize etmek için kullanıldığını' söyledi:

Dosyada ortaya çıkan diğer rakamlar ile birlikte Play Store'un 2019'da brüt kârının 8,5 milyar dolar ve faaliyet kârının ise yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığı tespit edildi. Böylece işletme kâr marjı yüzde 62'yi aşmış oldu.

Uygulama satışları, uygulama içi satın alma ve uygulama mağazası reklamlarının dahil olduğu rakamlar ve dava ile ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada Google, rakamların 'şirketin işlerini yanlış karakterize etmek için kullanıldığını' ifade etti.

Davaya dahil olan başsavcılar, mobil uygulama geliştiricisi Epic Games ve Google'a dava açan diğer uygulama geliştiricileri, şirketin bir uygulama ve içerisinde satılan her dijital ürün için ücretin yüzde 30'unu alarak Play Store üzerinden devasa karlar elde ettiğini belirtti. Davacılar, Google'ın kesintisinin keyfi ve çok yüksek olduğunu; bu durumun uygulama geliştiricilerinin kârını çalmak olduğunu vurguladı.

Davada yer alan bir diğer iddia ise Google'ın büyük uygulama geliştiricileri ile bazı özel anlaşmalar yapması. İddiaya göre Google, League of Legends'ın yapımcısı Riot Games gibi büyük geliştiricilere Play Store'dan ayrılmalarını önlemek için rekabete aykırı anlaşmalar sunuyor ve genişletilmiş faydalar sağlıyor.