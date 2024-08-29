Google Play Store, aynı anda birden fazla uygulama güncellemesi yapabilme özelliğini yeniden sunuyor.

Nisan ayında Google Play Store'un aynı anda birden fazla yeni uygulamayı indirip yükleyebilme özelliği kullanıma sunmuştu. Bu işlev kısa süre içinde geri çekildi. Şimdi ise Google, aynı anda birden fazla uygulama güncellemesini indirip yükleyebilme özelliğini yeniden devreye aldı.

Son günlerde Galaxy S23 Ultra üzerinde yapılan testlerde, Google Play Store'un aynı anda üç uygulamanın güncellemelerini indirip yükleyebildiği gözlemlendi. Bu yeni özellik güncellemeleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek kullanıcıların telefonlarını kullanırken yaşadığı kesintileri azaltmayı hedefliyor.

Google Play Store güncellemeleri ne zaman tüm cihazlarda erişilebilir olacak?

Google Play Store'un bu yeni işlevi, uygulama veya Google Play Hizmetleri'nde herhangi bir güncelleme yapılmadan kullanılabiliyor.

Google'ın sunucu tarafında yaptığı değişikliklerle aktif hale getirdiği bu özellik aşamalı olarak dağıtılıyor. Bu nedenle özelliğin tüm cihazlarda erişilebilir olması birkaç gün sürebilir. Özelliği hızlandırmanın şu an için bir yolu bulunmuyor.