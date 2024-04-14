Google Play Store, her seferinde şifre girmenin gerektiği sistemin yerine biyometrik doğrulamayı ekledi.

Son dönemde yapay zekâ üzerine odaklandığını gördüğümüz Google hem kurumsal hem son kullanıcı hem de mobil telefon kullanıcıları bağlamında farklı hamleler yaptı. Bunların yanında dünyanın en çok kullanılan uygulama mağazalarından Google Play Store üzerine de hamleler yapmayı sürdürüyor.

Son dönemde hep güvenlik üzerine duyurular ve tanıtımlar yapan şirket hem telefonlarında hem Chrome tarayıcısında hem genel olarak Android çatısında hem de kurumsal alanda birbirinden ilginç hizmetler tanıttı. Bunların ortak özelliği de dediğimiz gibi güvenlik odaklı olmalarıydı. Şimdiyse aralarına bir yenisi daha eklendi.

Google Play Store’da habersiz satın alımlara son.

Bu özelliğin öncesinde satın alma doğrulamasını yapmak istediğinizde Google şifrenizi girmeniz ve kimliğinizi bu şekilde doğrulamanız gerekiyordu. Her ne kadar sağlam bir güvenlik duvarı olsa da pek çoğumuz oldukça karışık, farklı karakterlere sahip şifreler kullandığımızdan her seferinde bunlarla uğraşmak yorucu olabiliyordu.

Artık Ayarlar’a gidip Biyometrik Kimlik Doğrulama’yı açtığınızda cihazınız, satın alım işlemlerinde işlemi yapanın siz olduğunu anlamak için parmak izinizi doğruluyor. Bu sayede hem güvenlik hem de akıcılık sağlanmış oluyor. Eğer isterseniz Biyometrik Kimlik Doğrulama seçeneğinin hemen altında yer alan bölümden satın alımlarda kimlik doğrulamanın istenip istenmemesini ayarlayabilirsiniz.

Geçmişte eline telefon verilen çocukların kayıtlı kartlardan çok kez harcama yaptığını görmüştük. Bu özellik, o gibi durumlara engel olacaktır. Tabii özelliğin sadece Google Play’in faturalama sisteminde çalıştığını, bunun dışındaki harcamaları kapsamadığını belirtelim.