Google Takvim, takvimler arası geçişi hızlandıran yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcılar, etkinlikleri daha verimli bir şekilde yönetebilecek.

Google Takvim, yoğun takviminizle başa çıkmanıza yardımcı olacak yeni bir özellik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların takvimler arasında geçiş yapmasını kolaylaştıracak bu yeni özellik, zaman kazandırmayı hedefliyor.

Google Takvim, Android ve iOS kullanıcılarının yoğun programlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak yeni bir güncelleme ile geliyor olacak.

Takvimler arasında geçişi daha hızlı

Uygulama yeni etkinlik eklerken takvimler arasında geçişi daha hızlı ve kolay yapmak için arayüzünü değiştiriyor. Şu anda kullanıcılar etkinlik oluştururken yalnızca aktif hesaplarının takvimine erişebiliyor. Diğer takvimlere geçiş yapabilmek için ise, mevcut takvimi değiştirebilecekleri bir menüye girmeleri gerekiyor. Yeni güncelleme ise takvimler arasında geçiş yapma süreci daha pratik hale getirilecek.

Yapılan bu güncelleme, özellikle birden fazla hesap yöneten kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Yeni sürümde, etkinlik oluşturma ekranında tüm takvimler bir arada gösterilecek, böylece kullanıcılar menüye girmeden doğrudan ihtiyacı olan takvimi seçebilecekler. Ancak, farklı hesaplar arasında geçiş yapmak için kullanıcıların e-posta adreslerine tıklamaları gerekecek.