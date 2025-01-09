Google, kullanıcıların ilgi alanlarına göre beş dakikalık sesli özetler sunacak yeni bir kişiselleştirilmiş podcast özelliğini test ediyor.

Google'ın kişiselleştirilmiş bir podcast deneyimi sunmayı planladığı ortaya çıktı. Yeni bir özellik olan "Daily Listen", kullanıcıların ilgi alanlarına göre sesli özetler sunarak haberleri daha hızlı bir şekilde dinleme imkanı sağlıyor olacak.

Google, kullanıcılarının arama geçmişi ve Discover akışını kullanarak kişiselleştirilmiş sesli özetler hazırlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Daily Listen" adı verilen bu özellik, şu anda ABD'deki Android ve iOS kullanıcıları için Search Labs üzerinden test ediliyor. Search Labs ise kullanıcıların Google Arama deneyimlerinin erken aşamalarını test etmelerine ve bu süreçte geri bildirimde bulunmalarına imkan tanıyan bir programdır.

Haberleri beş dakikalık sesli özetler halinde sunacak

Google’ın daha önce duyurduğu NotebookLM projesindeki "Audio Overviews" özelliğine benzer şekilde çalışan bu yeni özellik, haberleri yaklaşık beş dakikalık sesli özetler halinde sunuyor. Daily Listen, kullanıcıların arama ve Discover etkileşim verilerini analiz ederek en çok ilgilerini çekecek haberleri seçiyor. Seçilen içerikler, sesli özet şeklinde sunuluyor ve metin transkripti ile birlikte kullanıcıların sesli özet üzerinde kontrol sahibi olmalarına olanak tanınıyor. Kullanıcılar, özetleri dinlerken ses açma, duraklatma, geri sarma gibi işlemleri kolayca yapabiliyorlar.

Yeni gelecek olan bu özellik şu an için sadece Search Labs kullanıcılarıyla test ediliyor. Daily Listen’a, Google uygulamasındaki widget kısmı üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kullanıcılar, sesli özetten sonra ilgili hikayelere göz atabiliyor ve bu içeriklere beğeni veya onay vererek etkileşimde bulunabiliyorlar. Ancak bu özelliğin ne zaman geniş kitlelere sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.