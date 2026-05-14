Google Translate'e Çevrim Dışı Canlı Çeviri Desteği Geliyor

Google, çeviri uygulaması Google Translate'in Canlı Çeviri özelliğine çevrim dışı desteği getiriyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Translate, hâlihazırda metin ve görseller için sunduğu çevrim dışı dil paketi desteğini, uygulamanın en güçlü özelliklerinden biri olan "Live Translate" (Canlı Çeviri) moduna taşımaya hazırlanıyor.

Android için yayınlanan 10.17.48.914427315.6-release sürümünde keşfedilen detaylara göre Google, bu özelliği kullanıcılarla buluşturmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Google Translate'e Çevrim Dışı Canlı Çeviri Desteği Geliyor
Canlı çeviri artık çevrim dışı kullanılabilecek

Şu anki sistemde Google Translate kullanıcıları dil paketlerini indirerek internetleri olmadığında metinleri veya tabelalardaki yazıları çevirebiliyorlar ancak iş "Canlı Çeviri" moduna geldiğinde, uygulama mutlaka aktif bir internet bağlantısı istiyor ve bağlantı yoksa hata veriyor.

Yeni sürümle birlikte bu durum tarih olacak. Kullanıcılar, telefonlarına önceden indirdikleri dil paketleri sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde internete ihtiyaç duymadan karşılıklı konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilecekler.

Arayüzde de küçük dokunuşlar var

Google sadece bu devasa özelliği eklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arayüzde de bazı değişikliklere gidiyor. Uygulamanın alt kısmında yer alan yapıştırma, el yazısı ve sesli giriş butonlarının, tek elle erişimi kolaylaştırmak adına aynı noktada toplandığı gözlemlendi. Özellikle geniş ekranlı telefonlarda bu değişikliğin kullanım kolaylığını artırması bekleniyor.

Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı henüz net olmasa da kurulum ekranlarının ve arayüzün bu denli cilalanmış olması, bekleyişin çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

