Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google, Web3 geliştiricileri için hizmetler oluşturmak için bir ekip kuracağını açıkladı. Google Cloud yöneticisi Amit Zavery, müşterilerin çok fazla talebinin olduğunu; bu yüzden de bu konunun muazzam bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Son zamanlarda kripto para, NFT ve metaverse gibi kavramların gittikçe popülerleşmeye başlaması, birçok farklı sektörden dev şirketlerin bu konular hakkında yatırım yapmasına sebep oluyor. İnternetin bir sonraki sürümü olarak görülen Web3 de yatırım alan konulardan biri. Web3, merkezi otoriteleri ortadan kaldıran; yani merkeziyetsiz blok zincirine dayalı internet anlamına geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google’ın eski CEO’sunun Web3 ve kripto paraların oldukça heyecan verici olduğunu açıkladığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Google’ın kendisinden Web3 ile ilgili bir hamle geldi.

Google, Web3 ekibi oluşturuyor

7

CNBC tarafından bildirilenlere göre Google’ın bulut birimi (Google Cloud), bir Web3 ekibi oluşturuyor. Açıklamalarda bu ekibin, kendi Web3 yazılımları veya blok zinciri uygulamaları üzerinde çalışan geliştiricilere yönelik hizmetler oluşturmak için kurulduğu aktarıldı.

Google Cloud’ın başındaki isim Amit Zavery, cuma günü gönderdiği bir e-mail ile çalışanları konu hakkında bilgilendirdi. Google Cloud’ı sektördeki geliştiriciler için bir numaralı seçenek yapmayı planladıklarını belirten Zavery açıklamalarında şunları kaydetti: “Dünya Web3’ü henüz benimseme aşamasında. Birçok müşterinin Web3 ve kripto ile ilgili teknolojilere desteğimizi artırmamızı istemesi de bu pazarın muazzam bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.”

Yönetici bunun yanı sıra açıklamalarında, ekibin Web3’e dahil olmuş çalışanlardan oluşacağını da belirtti. Dünyanın en büyük bankacılık şirketlerinden Citigroup’ta yöneticilik yapmış ve 2019’da Google’a katılan James Tromans’ın ekibin ürün ve mühendislik bölümüne liderlik edeceğini belirten Zavery ayrıca şunları söyledi: “Kripto para furyasının doğrudan bir parçası olmaya çalışıyoruz. Şirketlere, mevcut işlerinde ve işletmelerinde Web3’ten yararlanmaları için teknolojiler sağlıyoruz”

Dev şirketin bu konulardaki adımları devam ediyor. Google Cloud, ocak ayında blok zinciri tabanlı platformlara yönelik Dijital Varlıklar Ekibi kurmuştu. Bunun yanı sıra çatı şirket Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai de blok zincirini oldukça ilginç ve güçlü bir teknoloji olarak nitelendirmiş, bu ekosistemlere katkı sağlayabilmek için de çalışmalarına devam ettiklerini aktarmıştı.