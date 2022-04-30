2001 - 2011 yılları arasında Google'ın CEO'luğunu yapan Eric Schmidt, kripto para birimlerine yatırım yaptığını açıkladı. 22,8 milyar dolarlık servete sahip olan iş insanı, internetin bir sonraki aşaması olarak görülen Web3'ün de ilgisini çektiğini ifade etti.

İnternetin ve geleceğin para birimi olacağı söylenen kripto para birimleri, her geçen gün daha da yaygın hâle geliyor. Hatta bu durum o kadar ilerliyor ki artık ülkeler kripto paraları resmen kabul etmeye bile başlıyor. Geçtiğimiz gün, sizlerle paylaştığımız bir haberde Bitcoin’in (BTC) El Salvador’dan sonra bir başka ülkede daha resmi para birimi olarak ilan edildiğini aktarmıştık.

Tabii ki bunların yanı sıra birçok dev şirket ve isimden de kripto paralara yönelik yatırımların geldiğini gösteren haberler geliyor. Şimdi de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt’ten bu konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Schmidt, kripto paralara yatırım yaptığını ve Web3 konusunda heyecanlı olduğunu açıkladı

22,8 milyar dolarlık servete sahip olan ünlü iş insanı Eric Schmidt, CNBC’ye kripto paralar ve Web3 ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2001 - 2011 yıllarında Google’ın CEO’luğu görevini üstlenen milyarder, kripto paralara ‘küçük’ bir yatırımının bulunduğunu belirtti. Hangi kripto para birimine yatırım yaptığını açıklamayan Schmidt, bu konudaki yatırımlarına daha yeni başladığını da sözlerine ekledi.

67 yaşındaki iş insanı, blok zinciri konusunda en çok ilgisini çeken kısmın Web3 olduğunu aktardı. Schmidt, “Kendi kimliğinizi kontrol ettiğiniz ve merkezi bir yöneticisi olmayan bu model çok güçlü ve heyecan verici” ifadelerini kullandı

Son zamanlarda oldukça popülerleşen Web3 nedir diye soracak olursanız; internetin merkezi otoriteleri ortadan kaldıran; yani merkeziyetsiz olan ve blok zincirine dayalı sürümüne deniyor. Bu konsept, hayatımızda ciddi bir yer edinen internetin ‘üçüncü sürümü’ ve geleceği olarak nitelendiriliyor. Ayrıca kripto para birimlerinin de Web3 için büyük önem arz ettiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda bir yazılımcı olan Schmidt, ayrıca eğer şu an genç bir yazılım mühendisi olsaydı yapay zekâ ve Web3’ün çalışmak isteyeceği alanlar olacağını belirtti. Eski Google yöneticisi, kripto para birimlerinin Web3 için oldukça önemli olduğunu, bunun da onun ilgisini çeken bir konu olduğunu sözlerine ekledi. Web3’ün birçok yeni modellerle geleceğini söyleyen Schmidt açıklamalarında “Web3 ekonomisi, platformları ve kullanımı oldukça ilginç” ifadelerine yer verirken son olarak henüz bu teknolojinin istenilen şekilde kullanılamadığını; ancak gelecekte kullanılacağını aktardı.