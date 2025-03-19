Google, siber güvenlik alanındaki en büyük yatırımlarından birini yaptı ve Wiz’i 32 milyar dolara bünyesine kattığını açıkladı.

Google, bulut güvenliği şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alıyor. Bu şirketin tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olacak gibi görünüyor. Tabii ki, işin resmi tarafı da var: Anlaşmanın tamamlanması için önce düzenleyicilerden onay alınması gerekiyor. Google'ın güvenlik işine bu kadar büyük bir yatırım yapması ise bulut dünyasında ciddi değişiklikler olabileceğinin sinyalini veriyor.

Google, bulut güvenliği alanında faaliyet gösteren Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağını duyurdu. İşte detaylar!

Wiz, Google Cloud çatısı altına giriyor

Alphabet, New York merkezli siber güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Daha önce 12 milyar dolar değerlemeyle yatırım alan Wiz’in, Microsoft Azure, AWS ve Oracle gibi büyük bulut sağlayıcılarıyla çalışmaya devam edeceği paylaşıldı. Şirketin bağımsız bir platform olarak faaliyetlerini sürdüreceği de belirtildi.

Satın alımın tamamlanmasıyla birlikte Wiz, Google Cloud çatısı altına girecek. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, anlaşmanın siber güvenliği daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek, şirketlerin siber tehditlere karşı daha güçlü bir altyapıya sahip olacağını ifade etti. Google, Wiz’in farklı bulut platformlarında hizmet vermeye devam edeceğini doğruladı.

Bu satın alma Google’ın siber güvenlik alanındaki en büyük yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti. 2012’de 12,5 milyar dolara satın alınan Motorola Mobility anlaşmasını geride bırakan bu hamlenin, düzenleyici kurumlar tarafından inceleneceği ifade edildi. Özellikle antitröst yasaları kapsamında değerlendirilecek olan satın alımın tamamlanması halinde Wiz’in, Google’ın güvenlik çözümleri portföyünü genişleteceği aktarıldı.