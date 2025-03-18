Google, arama sonuçlarına "kısa videolar" sekmesini ekleyerek YouTube ve TikTok gibi platformlardaki içeriklere erişimi kolaylaştırdı.

Google, arama sonuçlarına yeni bir özellik ekledi. Artık bir şey aradığınızda, "kısa videolar" sekmesine tıklayarak doğrudan ilgili videolara ulaşabileceksiniz. Yani uzun uzun linkler arasında kaybolmadan, aradığınız konuya dair kısa videoları tek tıkla görebileceksiniz.

Google, arama sonuçlarına yeni bir filtre ekledi. Kullanıcılar artık yaptıkları aramalarda "kısa videolar" sekmesini seçerek yer alan ilgili videolara kolayca ulaşabilecek. İşte detaylar!

Google’ın yeni filtresiyle kısa videolara anında erişim mümkün

Google, kısa video içeriklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte arama deneyimini daha işlevsel hale getirmek için yeni bir filtre sundu. Daha önce test aşamasında olduğu belirtilen bu özellik bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Google'da yapılan aramalarda, sonuç sayfasındaki sekmeler arasına "kısa videolar" seçeneği eklendi.

Bu filtre sayesinde, aranan terimle ilgili YouTube ve TikTok platformlarında yer alan kısa videolar doğrudan listeleniyor. Kullanıcılar, bu sekme üzerinden ilgili içeriklere kolayca erişebiliyor. Google, arama sonuçlarını daha kapsamlı hale getirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni özellikler sunmaya devam ediyor. "Kısa videolar" sekmesi de bu yenilikler arasında yerini aldı.