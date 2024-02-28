Google, internet haberciliği yapan bazı internet siteleriyle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında yapay zekâ, internet siteleri için haber üretecek. Site yöneticileri, bu haberleri takipçileriyle paylaşacak.

Üretken yapay zekâ teknolojilerinin doğrudan etkilediği sektörlerden bir tanesi, internet gazeteciliği. Neticede yapay zekâ, onlarca kişinin yapacağı bir işi tek başına ve çok hızlı bir şekilde yapabilir. Ancak üretilen haberlerin doğruluğu tartışıldığında kesin bir hükme ulaşmak çok zor. Neticede üretken yapay zekâ teknolojilerinin hatalı sonuçlar üretebildiği zaten bilinen bir şey ve bunun internet gazeteciliğinde kullanılması hatalı bilginin görülmemiş hızla yayılmasına sebep olabilir.

Şimdiyse ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, internet gazeteciliğinde yeni bir sayfa açma potansiyeli olan bir hamle geldi. Şirket, bazı haber kaynaklarıyla özel bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma, düzenli miktarda yapay zekâ tarafından hazırlanmış haberlerin yayımlanması ile ilgili. Edinilen bilgilere göre Google, bu anlaşma için on binlerce dolar harcayacak.

Anlaşma neleri kapsıyor?

Google ile bazı internet siteleri arasında gerçekleştirilen anlaşma, aslında oldukça basit bir mantığa sahip. İnternet siteleri, Google'ın oluşturduğu özel bir yapay zekâyı kullanarak haber üretecekler ve bunları düzenli bir şekilde internet sitelerinde yayımlayacaklar. 12 aylık anlaşma kapsamında internet sitesi, günde 3 haber, haftada 1 basın bülteni ve ayda 1 pazarlama kampanyası içeriğini yapay zekâ ile üretip, bunları okurları ile paylaşacak. Kullanıcılardan alınan geri bildirimler de Google ile paylaşılacak. Şirket, bu iş için internet sitelerine 10 bin dolar ödeme yapacak.

Google'ın internet siteleriyle yaptığı anlaşma, herhangi bir haberi kapsamıyor. Yapay zekânın üreteceği içerikler, sadece kamu haber kaynakları, yetkili kurum ve kuruluşları ile sağlık otoritelerini kapsayacak. Yani yapay zekâ, doğrudan birinci taraf haberler üretecek. Böylelikle diğer yayımcıların paylaştığı haberlerin ikinci bir kopyası üretilmemiş olacak.

Google'ın yeni hamlesi, geçtiğimiz yıl duyurulan ve bir daha da anılmayan Genesis isimli yapay zekâ aracının bir uzantısı gibi görünüyor. Google'a göre geçtiğimiz yıl duyurulan yapay zekâ, internet gazeteciliği yapmak üzere özel olarak tasarlanıyordu. Bakalım bugün duyurulan anlaşma, Genesis'in geleceğini nasıl etkileyecek.